Todos los ajustes que debe cambiar si ha adquirido un nuevo iPhone 13 por Navidad

18-11-2021 IPhone 13. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA APPLE

La navidad pasó y muchas personas han podido recibir regalos tecnológicos, sin saber que pueden sacarle un mejor provecho del que creen. Si ha adquirido un nuevo iPhone 13 o iPhone 13 Pro el 24 de diciembre, probablemente esté contento con todas las nuevas funciones y capacidades que tiene su smartphone.

Así este sea su primer iPhone o que haya tenido uno cada vez que había un nuevo lanzamiento, debe saber que existen algunos ajustes que debería hacer ahora mismo para disfrutar mejor de su nuevo dispositivo. Infobae le presenta cinco cosas para cambiar en la configuración de su iPhone:

1. Mantenga su privacidad al máximo

Apple ha trabajado arduamente para facilitar a los usuarios el control a qué aplicaciones e información tienen acceso los desarrolladores y cómo se les permite usar ajustes como su ubicación. Es posible que se sorprenda de cuántas aplicaciones pueden saber dónde se encuentra. Sin embargo, la realidad es que la mayoría no necesita saberlo.

Para desactivar los servicios de ubicación o elegir qué aplicaciones pueden acceder a su ubicación , vaya a Configuración > Privacidad > Servicios de ubicación. Lo bueno es que puede decidir por cada aplicación o desactivar los servicios de ubicación por completo.

Otra configuración de privacidad importante que debe administrar es si las aplicaciones pueden solicitarle permiso para rastrear lo que hace en sitios web y otras apps. Apple hizo un cambio en iOS 15, por eso verá una ventana emergente cada vez que abra una nueva aplicación preguntándole si acepta recopilar y usar su información personal para mostrar anuncios e informes personalizados.

Si no desea más la aparición de estas ventanas emergentes , simplemente vaya a Configuración > Privacidad > Seguimiento y desmarque Permitir que las aplicaciones soliciten seguimiento.

Privacidad en iPhone. (foto: Marketing Directo)

2. Configure el Modo enfoque

Antes de iOS 15, Apple solo tenía la la función No molestar en sus diferentes dispositivos. Esto ayuda a desactivar las notificaciones mientras duerme.

Ahora tiene el Modo enfoque, la función que le permite configurar diferentes modos para diferentes tareas como trabajar, leer, dormir o lo que sea para lo que use su dispositivo.

Cada enfoque le permite elegir qué aplicaciones y personas pueden enviarle notificaciones. Lo mejor de todo es que se sincronizan entre dispositivos, por lo que si configuras Modo enfoque en su iPhone, también se aplicará en su Macbook.

Vaya a Configuración > Enfoque y toque el ícono más (+) para crear un nuevo Enfoque personalizado.

Modo enfoque en iPhone. (foto: Logo MacAudaz)

3. Cambie el navegador web y el correo predeterminado

Apple le permitió utilizar aplicaciones de navegador y correo electrónico de terceros mientras existiera la App Store. El caso es que siempre se mantienen las versiones predeterminadas de Apple. Y si hace clic en una dirección de correo electrónico, y quiere usar Spark o alguna otra opción de correo electrónico, se abre la aplicación Mail de Apple.

Sin embargo, ahora puede elegir entre aplicaciones de terceros y configurarla como la aplicación predeterminada.

Puede establecer el valor predeterminado yendo a Configuración y luego busque la aplicación de correo electrónico o navegador (Spark o Google Chrome, por ejemplo). Para el primero, toque App de correo predeterminado y seleccione la aplicación que desea utilizar. En el segundo caso realice los mismos pasos, pero buscando la app que desea utilizar como predeterminado.

Spark. (foto: El Español)

4. Desactive 5G

Cuando Apple presentó el iPhone 12, la compañía trató de asegurarse de que todos supieran lo bueno que es 5G y cómo cambiará todo lo que hace con su teléfono inteligente. Por supuesto, su teléfono le dirá que está conectado a una red 5G, pero a menos que esté en un área de la ciudad que no tenga esa señal, o en un país que no tenga esa tecnología, seguramente no lo estará usando.

Incluso si vive en una de las ciudades con una red 5G, hay pocos beneficios. Es poco probable que obtenga velocidades más rápidas a menos que esté parado cerca de una antena de banda ultra ancha. Para todos, LTE sigue siendo más rápido.

Por otro lado, existe una gran desventaja, especialmente en términos de duración de la batería. Es por eso que probablemente debería apagar 5G hasta que los operadores móviles puedan entregar constantemente algo que valga la pena agotar su batería.

Para desactivarlo, vaya a Configuración > Datos móviles > Opciones > Voz y Datos > y cambie a 4G

Desactivar 5G en iPhone. (foto: Cinco Días - EL PAÍS)

5. Configure la barra de direcciones en Safari

Si está utilizando una versión anterior de Safari, es posible que haya notado que es un poco diferente. Apple ha experimentado una serie de cambios durante el verano, en gran parte debido a los comentarios que recibió después de que los usuarios beta expresaron su frustración con la forma en que Apple había aplicado todo en una sola barra de herramientas, la mayoría en la parte inferior.

A muchos usuarios no les gusta tener la barra de URL en la parte inferior de la interfaz. Si ese es usted, la buena noticia es que Apple le permite cambiarlo para que las herramientas estén en la parte inferior y la barra de URL en la parte superior.

Para hacer esto, vaya a Configuración > Safari y seleccione la opción Una sola pestaña.

Pasos para mover nuevamente la barra de navegación de Safari a su posición original. (foto: Technology.com)

SEGUIR LEYENDO: