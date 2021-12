Aplicaciones que debe descargar si tiene un nuevo dispositivo Android

Nuevos modelos de Galaxy. (foto: The Happening)

Seguramente en esta Navidad sorprendieron a más de uno con un nuevo dispositivo Android; y en caso de ser uno de los afortunados, primero deberá configurar su cuenta de Google para estar listo y comenzar a usar el teléfono o tableta.

Por defecto, el equipo tiene aplicaciones como Notas o Clima, pre instaladas y que son básicas, pero es momento de instalar plataformas que tengan las mismas funciones, pero con más opciones.

En esta nota le presentamos 5 aplicaciones de Android que lo harán más organizado, sin atentar contra con sus datos privados e incluso, no será molestado por anuncios.

1. ColorNote Notepad Notes

Aún existen personas que llenan su hogar con notas estratégicamente bien posicionadas en zonas como escritorio, refrigerador o en una pared, para que no se olviden tareas como la lista de compras, recordatorios para devolver un artículo, entre otros pendientes.

La aplicación ColorNote es una versión digital para quienes todavía usan notas adhesivas, solo que esta es organizada en una pantalla.

Puede crear una nota de texto o una lista de verificación, y personalizar los colores para ayudarlo a destacar. La aplicación tiene un calendario para que escriba las fechas importantes, compartir notas personales con amigos y familiares, o incluso sincronizar sus notas en varios dispositivos.

ColorNote Notepad Notes. (foto: ColorNote)

2. AfterShip Package Tracker - Tracking Packages

AfterShip le permite hacer un seguimiento manual a todos los paquetes que espera (en lugar de requerir acceso a todos sus correos electrónicos como otras aplicaciones); solo necesita proporcionar el número de seguimiento y el nombre del mensajero que entrega el paquete y la aplicación puede averiguar el resto.

Le mostrará la ubicación de cada paquete en el mapa, así como su estado actual. De esa manera, sabrá cuando llegue el envío, de modo que pueda obtenerlo antes de que lo haga un ciberdelincuente.

AfterShip Package Tracker - Tracking Packages. (foto: Google Play)

3. Discord

Discord, la plataforma con millones de streamers, podría ser una de las mejores para chatear. Y es que solo necesita proporcionar su dirección de correo electrónico para crear una cuenta y puede invitar a personas específicas a unirse a un servidor o sala.

En su espacio privado, puede chatear con amigos y familiares usando texto o GIF’s, o tener la opción de iniciar una llamada de voz o video, ya sea que tengan una aplicación o estén usando la interfaz web.

Discord. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

4. Weather & Widget - Weawow

La aplicación meteorológica Weawow es una buena opción para ver detalles del clima que las apps preinstaladas de los dispositivos móviles no muestran. Le pide que ingrese su ubicación en lugar de solicitar acceso constante a todos sus datos como GPS también, permite elegir no compartir sus datos de ubicación con terceros y no muestra anuncios.

Asimismo, Weawow facilita el cambio de unidades de medida para aquellos que lo necesitan, tiene una interfaz fácil de usar y permite agregarla como un widget a la pantalla de inicio con muchas opciones de personalización.

Weather & Widget - Weawow. (foto: Android Kenya)

5. Paprika Recipe Manager 3

Seguramente es la aplicación más innovadora de Android en cuanto a comida. Si usted es de las personas que deja muchas pestañas del navegador web abiertas con recetas que desea encontrar rápidamente pero finalmente se le complica, aquí tiene la solución.

Con Paprika, puede descargar el contenido de las recetas favoritas, guardar los ingredientes y las instrucciones. Incluso, puede hacer ajustes importantes en la receta en caso de que tenga algún consejo o cambio que le gustaría hacer a partir de la receta original.

La aplicación incluye una lista de compras editable, una de comidas típicas y un menú, además de un calendario de planificación de alimentos para ayudar a mantener su cocina organizada.

Si bien la versión gratuita solo le permite almacenar hasta 50 recetas , puede actualizar a la versión de pago que permite sincronizar entre dispositivos y almacena una cantidad ilimitada por USD$ 4,99.

Paprika Recipe Manager 3. (foto: www.paprikaapp.com)

