WhatsApp y la nueva tilde azul para reportar cuando alguien tome pantallazo de su chat

WhatsApp es una de las aplicaciones móviles con más usuarios en todo el mundo. A pesar de que las plataformas de mensajería instantánea pueden tener algunos defectos, los usuarios siempre están buscando “trucos” para mejorar el rendimiento. Sobretodo los usuarios de la aplicación de Meta, pues no por algo tiene actualmente más de 1.500 millones de usuarios en todo el mundo, y la gente siempre está al tanto de las nuevas características que ofrece el servicio.

En ese sentido, WhatsApp siempre trata de escuchar a los usuarios y seguirá siendo una aplicación de mensajería instantánea popular en el mercado.

Algunas de las novedades propuestas por la red social de Mark Zuckerberg es que, con el fin de ofrecer un servicio mas estable y proteger la privacidad de los usuarios, podría añadir una tercera palomita azul al momento de hacer captura de imagen en una conversación.

Tercera palomita de color azul

Hace unas semanas, muchos usuarios de Whastapp se quejaron en las redes sociales de que la aplicación carecía de métodos de seguridad. Por ello, buscará implementar un plan para brindarle al usuario más detalles sobre las acciones que ocurren al interactuar con otra persona, y buscará notificar si toma una captura de pantalla.

Y es que, actualmente cuando solo hay una palomita significa que nuestro mensaje ha salido de nuestro dispositivo, cuando hay dos palomitas significa que ha llegado al servidor y se ha enviado; cuando se ponen azules significa que han leído el mensaje. Sin embargo, todavía hay personas que descartan las palomitas azules gracias a la configuración de WhatsApp.

Hasta el momento, las palomitas es solo un rumor que ha aparecido en las redes sociales y aún no hay información oficial que lo respalde. Hace unos días comenzó a circular en las redes sociales una foto que mostraba una conversación con tres palomitas de maíz; Vendrá con la próxima actualización.

Objetivo de las palomitas azules en WhatsApp

El propósito de las confirmaciones de lectura es que el otro contacto sepa cuándo ha leído o ignorado su mensaje, pero si lo desactiva, ellos y usted no sabrán si el mensaje fue leído o no. Estos no se aplican a las notas de voz, porque cuando se reproducen automáticamente, aparecerá una marca de verificación doble azul independientemente de si la función está apagada o encendida.

La tercera tilde también estará disponible para grupos de noticias. Si algún usuario toma una captura de pantalla de un chat grupal, todos los miembros serán notificados de lo sucedido.

El propósito de la herramienta es tener más control sobre la privacidad y como resultado, se advierte a los usuarios que sus mensajes pueden ser compartidos con terceros.

Mensajes temporales en WhatsApp como parte de Privacidad

Recientemente, más de 2000 millones de personas en más de 180 países utilizan aplicaciones gratuitas de mensajería y llamadas para abordar problemas de seguridad y hacer que los usuarios sientan que toda la información en sus chats es completamente confidencial, habiendo establecido opciones temporales para los usuarios que optar por tener más privacidad en sus mensajes.

Entre ellos se encuentran los mensajes temporales predefinidos, que pueden desaparecer en intervalos de 2 horas, siete días o hasta 90. Para lograrlo, simplemente habilita la opción de chat privado. O grupo es suficiente.

Esta opción para mensajes temporales ya está disponible en otras aplicaciones, como Telegram, un concurso de WhatsApp; Sin embargo, los usuarios de WhatsApp describen la función reciente como activa, y consideran que sus chats son más seguros y privados.