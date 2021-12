Apple detectará los componentes que han sido cambiados en su iPhone, atentos

iPhone iOS 15.2. (foto: Macworld)

Hoy en día existen diferentes posiciones entre los fabricantes de teléfonos inteligentes con respecto a la capacidad de reparación de sus dispositivos. Algunas empresas ofrecen soporte especializado con pagos de suscripción mensual, mientras que otras cuentan con un técnico oficial que las representa cuando surgen problemas.

Sin embargo, también es un hecho que en muchos países, ya sea por razones de disponibilidad o por razones financieras, el trabajo se realiza de manera más informal; la pregunta a menudo genera dudas o desconfianza sobre el origen de las piezas utilizadas en la reparación. Por todo lo anteriormente mencionado, Apple incluirá una opción en iOS 15.2 para detectar si un iPhone está utilizando componentes originales o no.

La novedad fue descubierta por 9to5mac. Según este medio, la empresa de Cupertino integrará un nuevo apartado en la configuración del iPhone denominado “Historial de partes y servicios de iPhone” (el nombre aún no esta confirmado).

Al acceder a él, los usuarios podrán verificar si se están utilizando componentes certificados por Apple en sus teléfonos inteligentes. A primera vista, esto será especialmente útil para quienes compren teléfonos móviles usados; o reparado fuera de los lugares oficiales, pero con la promesa de obtener piezas de repuesto originales.

Apartado ‘Historial de partes y servicios de iPhone’ debutará en iOS 15.2

Según el informe, en el apartado antes mencionado de iOS 15.2 se puede comprobar la originalidad de la pantalla, batería y el módulo de la cámara. Si aparecen como “piezas desconocidas” , significa que las piezas en cuestión no son originales, están usadas (tomadas de otro iPhone) o no funcionan correctamente.

De todos modos, se especifica que si el sistema operativo detecta componentes no oficiales, no prohibirá su funcionalidad; es decir, la gente puede seguir usando su teléfono con normalidad, pero ahora sabiendo que no tiene el mismo hardware en su interior, salió de fábrica.

Una nueva opción no apta para todos los iPhone

Otro punto interesante es que no todos los iPhone pueden detectar la originalidad de sus componentes. Por ejemplo, solo las series iPhone 12 y iPhone 13 determinarán si la batería, la pantalla y la cámara son piezas certificadas por Apple o no. En modelos anteriores con iOS 15.2, las capacidades serán más limitadas.

En el iPhone 11, por ejemplo, n o será posible comprobar si la cámara es oficial. Mientras que en el iPhone XR, XS, XS Max y SE de segunda generación, la prueba solo será válida para la batería .

Con esta nueva característica incluida en iOS 15.2, Apple parece estar dando un paso más hacia capacidades de reparación independientes más fáciles de usar. Recordemos que la empresa de Cupertino rectificó recientemente su decisión de desactivar Face ID si se reemplaza la pantalla del iPhone 13 por una no oficial; mientras que también introdujo un kit para el hogar y así realizar reparaciones en un iPhone o Mac con piezas originales.

Todo lo que debe hacer antes de vender su iPhone y así evitar problemas

Si usted está decidido a vender su iPhone, ya sea porque tiene uno nuevo o está pensando en renovarlo, necesita conocer las claves para hacerlo bien y no gastar mucho dinero en este proceso. Infobae le explica los principales aspectos que debe tener en cuenta para ello, por lo que le recomendamos que tome nota para cuando tenga pensado hacerlo.

Para poner un precio, deberá verificar lo siguiente:

- Eche un vistazo a la competencia, y dado que no es el único que vende este iPhone, debería poder determinar el precio promedio. Es importante que no supere la media de los demás, aunque es igualmente importante no ponerlo mucho más bajo ya que perderá mucho dinero.

- Determine su estado físico, siempre teniendo en cuenta que si presenta raspaduras o señales de uso, su valor disminuirá al final. Además, tenga en cuenta el estado de la batería, que cada vez más usuarios exigen al comprar un iPhone usado.

- Identifique si su venta incluye algún accesorio. Un cable de carga y un adaptador pueden ser esenciales, así como un auricular o un estuche de transporte. Puede tenerlo en cuenta para ofrecer un precio ligeramente superior, aunque no debería ir demasiado lejos.

- Fije un precio mental que no se lamente más adelante, pero realista. Digamos que no quiere menos de USD$ 550 para el dispositivo, entonces puede venderlo por USD$ 500 O USD$ 550 y si no puede venderlo así, acepte como mínimo USD$ 450 y trate de no salir de esta propuesta.

Si desea saber cómo proteger sus datos antes de vender su iPhone, ingrese a este enlace para leer la nota completa.

