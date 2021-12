Elon Musk anuncia que SpaceX podría estar en riesgo de quiebra

Foto de archivo. | Crédito: REUTERS/Mike Blake

El multimillonario Elon Musk ha amasado una fortuna a través de sus ambiciosas innovaciones desarrolladas por algunas de sus empresas entre las que se cuentan Tesla, Neuralink y su empresa aeroespacial SpaceX; sin embargo, las cosas no parecen ir del todo bien para esta última, pues el medio internacional Space Explored hizo público un correo filtrado en el cual Musk anuncia a sus empleados que SpaceX podría estar en riesgo de quiebra a causa de una ‘crisis de producción’ de sus motores Starship Raptor.

Actualmente la compañía de fabricación aeroespacial prepara su cohete Starship con el cual el empresario busca llevar a los humanos al espacio en 2022 y con el que afirma llevar a la humanidad a Marte; no obstante, la comunicación filtrada parecería indicar un serio problema que enfrenta SpaceX en la producción de sus motores Starship Raptor, los cuales podrían afectar no solo proyectos como los cohetes sino también el de los satélites.

En la misiva, Musk decide no irse por las ramas y dirigirse al punto “Desafortunadamente, la crisis de producción de Raptor es mucho peor de lo que parecía hace unas semanas. A medida que profundizamos en los problemas posteriores a la salida de la alta gerencia anterior, lamentablemente han resultado ser mucho más graves de lo que se informó. No hay forma de endulzar esto. Iba a tomarme este fin de semana libre, como mi primer fin de semana libre en mucho tiempo, pero en cambio, estaré en la línea Raptor toda la noche y todo el fin de semana”.

Según lo informó CNBC, esta “salida de alta gerencia” es probable que se refiera a Will Heltsley, pues este abandonó la producción de Raptor por falta de progreso, actualmente la producción de estos motores está siendo dirigida por Jacob Mackenzie.

Todos manos a la obra

En la comunicación y en vísperas del día de Acción de Gracias, Musk pide a los empleados que se “pongan manos a la obra a menos que tenga asuntos familiares críticos o no pueda regresar físicamente a Hawthorne”, pues este argumenta que se necesitan todas las personas posibles para recuperarse de lo que este empresario considera “un desastre”

Además de lo anterior, Musk anuncia que de no tener suficientes motores Raptor el cohete Starship no podría despegar, lo que signicaría no poder poner en órbita los satélites Starlink V2 pues el vehículo de lanzamiento Falcon no tiene ni el volumen ni la masa suficiente para orbitar los satélites, argumentando que financieramente los módelos de Starlink V1 por sí mismos no son suficientes.

A esta incapacidad de poner en órbita a los satélites se le suma otro problema, pues el multimillonario advierte a sus empleados que “estamos aumentando la producción de terminales a varios millones de unidades por año, lo que consumirá un capital masivo, asumiendo que el satélite V2 estará en órbita para manejar la demanda de ancho de banda. De lo contrario, estos terminales serán inútiles.”

Para finalizar su correo electrónico, Musk pone las “cartas en la mesa” y cierra con un mensaje contundente: “Todo se reduce a que nos enfrentamos a un riesgo real de quiebra si no podemos lograr una tasa de vuelo de Starship de al menos una vez cada dos semanas el próximo año. Gracias, Elon”

Presentada la situación, para la compañía es vital recuperarse de esta crisis de producción, y si bien esto no genera un riesgo inminente de quiebra por sí solo (entendiendo que la compañía fue valuada en cien mil millones de dólares), Musk busca con la exposición de la situación dar a entender que este retraso podría generar consecuencias en todos los demás proyectos de la compañía.

Tras hacerse pública la situación actual de la compañía, el propio Musk ha respondido algunos comentarios a través de sus redes sociales argumentando qeu sib ein la situación no pinta bien, se está trabajando a máxima capacidad para solucionar este problema.

