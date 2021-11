Amazon estaría interesado en crear una serie del videojuego ‘Mass Effect’

Foto de archivo. | Crédito: EA

Si bien Amazon Prime Video no posee tantas producciones consideradas “pesos pesados” como otros servicios de suscripción, hay que reconocer que algunas de estas series han surgido como auténticas joyas, tal es el caso de ‘The Boys’ y todo parece indicar que ‘The Wheel Of Time’, serie de fantasía que adapta los libros más vendidos de Robert Jordan, va por ese camino. En el marco de este reciente lanzamiento, la directora de Amazon Studios, en conversación con la revista especializada en Hollywood, Deadline, anunció que la compañía seguirá explorando el género de fantasía e intentará traer a las pantallas una serie basada en la aclamada saga de videojuegos desarrollada por Bioware ‘Mass Effect’.

Jennifer Salke indicó que Amazon y Electronic Arts se encuentran actualmente en conversaciones sobre este proyecto desde hace algún tiempo y parecen ir por buen camino. Si bien no existe una fecha o un anuncio oficial de la serie, la comunidad esperaba hace algún tiempo una noticia relacionada, pues en el marco del lanzamiento de ‘Mass Effect: Legendary Edition’, Mac Walters, director del proyecto, habló con la revista Insider sobre la posibilidad de traer este título al cine o la televisión y la facilidad con la que contaría la saga para adaptarse a estos formatos.

Frente a esa adaptabilidad que podría tener el videojuego al convertirse en una serie, cualquiera que haya jugado el videojuego entenderá por qué, pues encarnábamos al Comandante Shepard en una aventura que llevaba a recorrer el universo en una aventura de acción pero que sabía combinar muy bien la narrativa y la toma de decisiones, es más, teníamos la opción de saltarnos por completo las escenas de acción y volcarnos completo en la historia.

Amazon asegura que ‘The Wheel of Time’ ha pisado fuerte

Todo parece indicar que tras su debut este 19 de noviembre, la serie de fantasía se ha sabido posicionar, pues según Salke, este estreno parece estar dentro del top 5 de series de Prime Video de todos los tiempos, además, basándose en herramientas de recolección de información, ha sido la serie de Amazon con más impacto en redes sociales en lo que va corrido del año.

Precisamente es a raíz del prematuro éxito de esta serie que la compañía quiere reforzar su línea de producciones de fantasía, por tal motivo ‘Mass Effect’ aparece en el radar y se prepara el camino para la llegada de la serie basada en ‘El Señor de los Anillos’ que tiene su fecha de estreno fijada para septiembre del 2022.

