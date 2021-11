Este es el avión eléctrico que promete ser el más veloz del mundo, por qué razón

Foto de archivo. | Crédito: John M. Dibbs / Rolls Royce

Con el fin de crear aviones más limpios en materia ecológica, la compañía Rolls Royce creó el ‘Spirit of Innovation’, un avión completamente eléctrico que busca sentar las bases para un futuro más sostenible y que hace parte del proyecto ‘Accelerating the Electrification of Flight’ apoyado y financiado por el ‘Aerospace Technology Institute’ y el gobierno de Reino Unido.

Sin embargo, más allá del proyecto, la compañía asegura que este avión se ha convertido en el “vehículo eléctrico más rápido del mundo” , alcanzando una velocidad récord de 623 km/h en los testeos de este 16 de noviembre en el sitio de pruebas de aviones experimentales ‘Boscombe Down’, el cual le pertenece al Ministerio de Defensa del Reino Unido.

Más allá del hito y del anuncio, Rolls-Royce quiere patentar este hecho, pues ya ha enviado los datos de la prueba correspondientes a la Fédération Aéronautique Internationale (FAI), la federación que controla y certifica los récords aeronáuticos y astronáuticos a nivel mundial.

La división de la marca inglesa encargada que se dedica a crear motores de avión había puesto a volar esta aeronave por primera vez en el mes de septiembre, la cual se trata de un prototipo, que aunque posee un diseño clásico y con monohélice, cuenta con un sistema de propulsión eléctrico de 400 kW y un paquete de 6.000 celdas de baterías, que según la propia marca, es la más densa de la industria aeroespacial.

El prototipo no solo busca llevarse el título del vehículo eléctrico más rápido, pues a partir de la prueba realizada este 16 de noviembre, los datos enviado a la FAI buscan romper 3 récords, pues en 3 kilómetros la aeronave alcanzó una velocidad de 555.9 km/h, rompiendo el récord existente de 213.04 km/h. En 15 kilómetros la aeronave llegó a una velocidad de 532.1 km/h, 292,8 km/ h más rápido que el récord anterior.

Por último, ‘Spirit of Innovation’ superó el tiempo más rápido para subir a 3.000 metros con una ventaja de 60 segundos con un tiempo de 202 segundos, según datos recabados por la compañía inglesa.

En cuanto al título del vehículo eléctrico más rápido, todo parece indicar que ha batido el récord y le ha quitado ese honor al ‘Venturi Buckeye Bullet 3′, un automóvil “cohete” desarrollado por la Universidad Estatal de Ohio y que en 2016 había alcanzado una velocidad de 576 km/h.

“La tecnología avanzada de batería y propulsión desarrollada para este programa tiene aplicaciones interesantes para el mercado de Movilidad Aérea Avanzada. Siguiendo el enfoque mundial en la necesidad de acción en la COP26, este es otro hito que ayudará a hacer realidad el ‘jet zero’ y respalda nuestras ambiciones de brindar los avances tecnológicos que la sociedad necesita para descarbonizar el transporte por aire, tierra y mar“ afirmó Warren East, CEO de Rolls-Royce

Cabe resaltar que este proyecto se trata solo de un prototipo, es decir, la compañía inglesa no tiene dentro de sus objetivos producir aviones eléctricos.

