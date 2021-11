Twitter: esta es la razón por la que su cuenta ahora tiene menos seguidores

Fotografía de archivo. | Crédito: EFE/Sascha Steinbach

Las redes sociales permiten la conexión con más y más personas de diferentes partes del mundo, no es raro ir aumentando seguidores de manera orgánica; sin embargo, un fenómeno de Twitter prende constantemente las alarmas de los usuarios, pues muchas son las personas que han reportado que su número de seguidores se ha visto reducido de manera abrupta , por lo que atribuyen esto fallos a la red social; sin embargo, aquí le explicamos por qué esto no se trata de un de estos, pues es más común de lo que parece.

Me sacaron 300 seguidores en 1 hr. A alguien le pasó? 🤔 — DEBORAH KAHAN (@DEBORAHKAHAN1) November 18, 2021

Alguien de @TwitterLatAm me puede expli porque anoeen forma masiva a todos los twitteros le sacaron entre 1000 y 20 seguidores de un solo saque de golpe de acuerdo a la cantidad de seguidores q tiene cada uno? — Gustavo Frondizi (@GFrondizi) November 18, 2021

“Entendemos que esto puede ser duro para algunos, pero creemos que la precisión y la transparencia hacen de Twitter un servicio más fiable para la conversación pública”

En su constante lucha contra la cuentas falsas, los bots o los comportamientos sospechosos, la plataforma a través de algunos comunicados ha anunciado que realiza eliminaciones masivas de cuentas bloqueadas, frente a esta situación, Twitter advierte que a raíz de estos barridos muchas personas pueden ver reducido en mayor o menor medida su número de seguidores. “Entendemos que esto puede ser duro para algunos, pero creemos que la precisión y la transparencia hacen de Twitter un servicio más fiable para la conversación pública”, explicó en un comunicado Vijaya Gadde, directora principal de política, seguridad y asesora general de esta red social.

Qué son las cuentas bloqueadas y qué sucede con ellas

A través del comunicado, Twitter explica que como prevención y medida de seguridad, la red social bloquea cuentas cuando se detectan cambios abruptos, conductas indebidas u otra práctica sospechosa en sus actividades, en estos casos, la aplicación pide a sus usuarios que validen su cuenta y reseteen su contraseña, no obstante, si este proceso no se lleva a cabo o no se puede completar con éxito la verificación de identidad, la cuenta que ha sido bloqueada pasará a ser borrada en algunos barridos que la propia compañía programa, dichas cuentas bloqueadas aún hacen parte de las estadísticas de seguidores hasta que son eliminadas, es por ello que los números se pueden ver reducidos.

Además de este tipo de cuentas, la plataforma constantemente suele borrar cuentas falsas, spam u otras cuentas que revelen que no son personas reales las que las controlan, este tipo de prácticas no son permitidas por las políticas de Twitter y también tienen como consecuencia una masiva eliminación.

A pesar de que este hecho parezca difícil y preocupante, más para las personas que cuenten con un estatus de influencia dentro de la plataforma o que trabajen como creadores de contenido, este tipo de acciones de seguridad contribuyen a obtener métricas más reales y precisas, pues el número de seguidores no representa una estadística confiable a la hora de realizar estrategias de crecimiento, como consecuencia de esto, se recomienda a las personas a basar sus métricas en el número de likes, retuits y comentarios de las publicaciones que se hagan dentro de estas redes sociales, pues es aquí donde se podrá medir el alcance real.

En el marco de las recomendaciones, la plataforma invita a sus usuarios a no utilizar páginas o softwares que prometen seguidores gratis, pues se podría considerar una práctica fraudulenta que realmente no beneficia a la persona que adquiere estos seguidores.

