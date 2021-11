El procesador cuántico de IBM que promete superar a los computadores convencionales, estas son las razones

Foto del archivo | Crédito: IBM

La multinacional de computación IBM anunció su nuevo procesador cuántico ‘Eagle’ de 127 cubits (bits cuánticos) con el cual se esperan realizar cálculos que no podrán ser simulados de manera exacta con una computadora convencional.

En el marco del IBM Quantumm Summit 2021, la compañía ha podido sobrepasar la barrera de 100 cubits que se tenía hasta el momento, tal aumento de potencia pemitirá a los usuarios explorar problemas más complejos al realizar experimentos y ejecutar aplicaciones, como optimizar el aprendizaje automático o modelar nuevas moléculas y materiales para su uso en áreas que abarcan desde la industria energética hasta el proceso de descubrimiento de fármacos.

‘Eagle’ se convierte entonces en un procesador cuántico cuya escala se hace imposible de simular de manera correcta con la computación ordinaria, pues “el número de bits clásicos necesarios para representar un estado en el procesador de 127 cubits excede el número total de átomos en los más de 7.500 millones de personas en el mundo” asegura IBM.

Imagen de archivo | Crédito: IBM.

Para qué sirve entonces la computación cuántica

Si bien es un campo aún con mucho por explorar, la computación cuántica desbarata la forma tradicional de entender el procesamiento actual.

Todos los ordenadores actuales trabajan bajo un mismo concepto; un procesamiento lineal regido bajo la física clásica, es decir, mediante bits, los cuales son una combinación lineal de unos y ceros; sin embargo, un ordenador cuántico procesa la información de una forma completamente diferente, porque simplemente su código no es binario , eso conlleva a que la capacidad de cálculo de la computación cuántica sea mucho más avanzada; no obstante, representa de una dificultad muchísimo mayor para medir esos cálculos y que se puedan representar en una intefaz gráfica, debido a que lo que se observa son probabilidades y no mediciones.

“La computación cuántica tiene el poder de transformar casi todos los sectores y ayudarnos a abordar los mayores problemas de nuestro tiempo”

No obstante, a pesar de que hoy representa un trabajo complejo, en un futuro, las posibilidades de la computación cuántica podrían revolucionar campos como la investigación médica o la industria. “La computación cuántica tiene el poder de transformar casi todos los sectores y ayudarnos a abordar los mayores problemas de nuestro tiempo. Esta es la razón por la que IBM continúa innovando rápidamente en el diseño de hardware y software cuántico, generando formas en que las cargas de trabajo cuánticas y clásicas se fortalezcan entre sí y creen un ecosistema global que es imperativo para el crecimiento de una industria cuántica”, explicó Darío Gil, Director de Investigación de IBM.

Además de la presentación de este procesador, la compañía también se aventuró a plantear un salto en este campo, un anticipo del diseño del ‘IBM Quantum System Two’ , la segunda versión del primer sistema de computación cuántica integrado del mundo , el cual estará diseñado para trabajar con los próximos procesadores de 433 y 1.121 cubits, para ello, el sistema introduce una nueva plataforma criogénica (los cubits se procesan en una temperatura cercana al cero absoluto) que permitirá maximizar el espacio para el hardware de soporte requerido para procesadores más grandes.

