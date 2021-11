La escasez de chips mortifica a Tesla, que entrega automóviles sin algunos puertos USB

Tesla también sufre la escasez de chips para los puertos USB-C. (foto: cnnespanol.cnn.com)

Todos sabemos que con la escasez de chips hay problemas con la obtención de los componentes electrónicos para hacer un producto, así que imagine ahorrar durante unos años para comprar un Tesla y finalmente se lo entregan sin todos los puertos USB. Suena increíble, pero es cierto. Tal y como informa Electrek, en los nuevos modelos Tesla “Model 3″ y “Model Y” apareció un agujero donde deberían haber estado los puertos USB-C. La compañía de Elon Musk ha culpado a la escasez de chips para responder a las numerosas quejas en las redes sociales que ha recibido en los últimos días.

La pregunta que todos se hacen seguramente es dónde se encuentran los puertos faltantes. Los informes indican que la mayoría de los vehículos afectados carecen de USB C a lo largo de la pared trasera de la consola central y en los asientos traseros, por lo que la carga inalámbrica está inactiva.

Tesla Model Y, automóvil comprado por un usuario de Reddit, y no contaba con algunos puertos USB-C. (foto: Motor EL PAÍS)

Un propietario de Tesla Model Y escribió en Reddit: “acabo de recibir una llamada de Tesla sobre mi Model Y LR. Estoy listo para recibir mañana la entrega, y aparentemente no hay puertos USB instalados en el automóvil debido a la escasez”. Así mismo, el usuario afirmó que faltaba el puerto en la consola delantera y central a pesar de que tenía sus respectivos puertos en el asiento trasero y un USB A en la guantera.

Usuario de Reddit explica la falta de puertos USB-C en Tesla. (captura: Reddit)

Por su traducción al español, se puede leer lo siguiente:

“Faltan puertos USB

Acabo de recibir una llamada de Tesla sobre mi Model Y LR. Estoy listo para recibir la entrega mañana, y aparentemente no hay puertos USB instalados en el automóvil debido a la escasez. Dijeron que todavía puedo recibir la entrega, pero solo lo sabían hoy. ¿Debería preocuparme que otras cosas puedan faltar o estar incompletas? Me dijeron que programarían un servicio para que instale los puertos cuando estén disponibles, pero no tienen idea de cuándo lo estarán.

Supongo que estoy buscando la seguridad de que el auto está realmente listo para funcionar y me pregunto si alguien más ha recibido un auto “incompleto” como este.

Editado: publicando una actualización aquí para cualquier persona interesada.

Terminé recibiendo la entrega. Todo lo que falta es el USB-C en la consola frontal y central. El asiento trasero los tiene, y el USB-A en la guantera es bueno. La plataforma de carga inalámbrica aún no funciona. Ellos tol”, escribió el usuario en Reddit.

No existen los puertos USB-C en el Tesla Model Y. (captura: Reddit)

Electrek afirma que los clientes fueron informados con anticipación y aún así decidieron elegir recibir la entrega a pesar de la promesa de algún tipo de remedio para resolver este problema, como una fecha para instalar los puertos USB, algo por escrito para reflejar el compromiso o algún tipo de crédito.

Respuesta de Tesla ante la situación

Según Electrek, Tesla Service ha alertado a los propietarios afectados de que pueden llamar para concertar una cita tan pronto como las piezas estén disponibles, aunque se estima que la fecha es diciembre.

Por otro lado, en Reddit se puede leer una conversación entre el propietario de un Model Y y el Soporte de Tesla en la que la compañía dijo que la actualización e instalación de los puertos USB será gratuita.

Se puede entender que la crisis de los chips y los problemas de la cadena de suministro son un obstáculo difícil para todos los fabricantes. Sin embargo, en este caso, es una lástima que los usuarios hayan pagado miles de euros por un coche nuevo mientras que al final es uno. cien por ciento inacabado.

