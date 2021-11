iPhone: Gmail se actualizó, así puede ver detalles de su correo sin ingresar a la app

Gmail se actualiza para iOS. (foto: Cinco Días - EL PAÍS)

Google ha anunciado la actualización del widget de Gmail para iOS con un nuevo widget realmente útil, que muestra los asuntos y remitentes de los correos electrónicos que hay en tu bandeja de entrada. Esto también significa que el widget de Gmail para iOS tendrá la misma funcionalidad que el widget de Android actual.

Cuando se lanzó la primera versión del widget de Gmail, los usuarios pudieron notar que no era particularmente útil. De hecho, solo proporcionaba enlaces a diferentes pantallas de aplicaciones, como la bandeja de entrada y el editor de correo electrónico. Básicamente, no mostraba mucha información importante sobre los correos electrónicos que había recibido, ni tampoco le indicaba cuántos no se leyeron en su bandeja de entrada.

Parte de la falta de funcionalidad del antiguo widget se debió a las limitaciones de Apple. Antes no estaba permitido integrar interactividad en su widget y cualquier contacto de usuario debía gestionarse iniciando la aplicación.

Estas reglas por fin han cambiado, pues con la actualización se ha introducido nuevas funciones que podrá ver a continuación.

Nuevas funciones para Gmail

La aplicación para teléfonos inteligentes de Gmail presenta una mejora para los usuarios de dispositivos móviles que ejecutan iOS. Con esta actualización, los usuarios podrán revisar su bandeja de entrada sin tener que iniciar sesión en la aplicación Gmail, accediendo a detalles que no estaban disponibles anteriormente.

Cómo activar el Widget de Gmail en iPhone. (foto: iPhonetricks.org)

El “widget” mencionado en esta nota se agregó a los dispositivos con iOS en 2020, con el lanzamiento de la versión mejorada del sistema operativo, iOS 14. También fue el primero en permitir el uso de estos elementos para personalizar el sección “inicio” del dispositivo móvil.

Según un comunicado de Google en sus páginas oficiales, esta adición tiene como objetivo ayudar a los usuarios a administrar mejor sus bandejas de entrada con información adicional, como el remitente que envió el mensaje y el asunto de los últimos correos electrónicos recibidos.

Otros cambios de Google para los smartphones

Esta no es la única mejora: la plataforma de videollamadas de Google Meet ha hecho que la multitarea sea más fácil de usar al introducir soporte para el modo “imagen en imagen”, también conocido como PiP (Picture in Picture).

La actualización de Meet activa automáticamente PiP cuando un participante de una llamada de Meet abandona la aplicación, lo que permite al usuario ver otros documentos o navegar por otras aplicaciones sin salir de la videoconferencia.

Google Meet también añadió la función de Picture in Picture. (foto: Read Latest Tech News Online With Saejob)

Cómo evitar perder una cuenta de Gmail

Actualmente, el servicio de correo electrónico es considerado como una necesidad, tanto para fines laborales como académicos o incluso personales. Este tipo de “archivador digital” suele guardar información relevante para la vida normal de las personas. Recordatorios, cartas, documentos, videos, fotos, noticias, entre otros archivos son los que terminan alojándose en los correos, haciendo de este un banco de información sin precedente alguno.

Igualmente, puede representar una pérdida de información de grandes magnitudes. No poder ingresar a la cuenta de Google, ya sea por bloqueo o por robo, es sin duda alguna, una situación frustrante y un poco catastrófica.

A continuación, le mostraremos qué hacer para prevenir este fatídico momento:

- Actualice su copia de seguridad

No hay nada peor que perder el acceso a la cuenta de Gmail y darse cuenta de que no se tiene una copia de seguridad de la misma, o que la que se tiene esta desactualizada. Por esto, para este tipo de casos es importante estar visitando la zona de Configuración de Google, para descargar una copia de seguridad que incluya los últimos datos en el correo. Para ello, el gigante del internet ofrece una herramienta conocida como Takeout, con la cual los usuarios pueden descargar sus datos, ya sea de Gmail o de cualquier otra app de Google.

En el caso del correo electrónico, la información se descargará en formato MBOX, que sirve para que cualquier servicio de correo, sea Gmail o no, pueda reconocer los datos y así restaurarlos a la última actualización copiada.

- Actualice su información de recuperación

Además de la cuenta de seguridad, Google también ofrece a sus clientes varias opciones con las cuales poder identificarse ante el sistema y así demostrar que efectivamente son titulares de la cuenta bloqueada/perdida/robada de Gmail.

Para poder configurar esta ayuda solo tiene que seguir estos pasos:

1. Vaya a https://myaccount.google.com/ y localice la opción Seguridad; dé clic sobre ella.

2. En la parte de abajo aparecerá una herramienta denominada “Métodos para verificar tu identidad”.

3. Dentro, podrá indicar diferentes opciones con las cuales verificar su identidad ante Google, como un número de teléfono, una dirección de correo alternativa o una pregunta de seguridad.

4. Complete cada uno de estos espacios si es que estaban vacíos o actualícelos con información que sepa va a recordar en caso de que pierda el control de su cuenta.

