Legend of Zelda: uno de los favoritos a ser el “Mejor juego de todos los tiempos”

The Legend of Zelda: Breath of the Wild es uno de los favoritos a ganarse el premio del mejor videojuego de todos los tiempos (Foto: Nintendo)

The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Pokemon Go, Tetris, Dark Souls y Super Mario Kart son algunos nominados a los “Mejores juegos de todos los tiempos” de los Golden Joystick Awards.

En el marco de los 50 años de la industria del videojuego la asociación entregará el premio a la franquicia que resulte más votada. La lista con 20 títulos está abierta para que cualquiera pueda acceder y dejar su voto.

Los videjojuegos fueron elegidos de entre más de un millón lanzados en estos 50 años al tomar en cuenta todas las listas de los mejores calificados publicados en las revistas Edge y Retro Gamer, así como de los ganadores de los Ultimate Game of the Year (establecido en 1983).

Posteriormente, la pre selección con un centenar de los mejores títulos fue mostrada a un panel de jueces de la industria, quienes la acortaron a 20 videojuegos. Estos pueden ser votados como el mejor por los mismos jugadores; la lista final fue la siguiente:

Minecraft es otro de los favoritos para las votaciones (Foto: Europa Press)

-Minecraft

-The Last of Us

-Doom (1993)

-Tetris

-Super Mario 64

-Street Fighter II

-Space Invaders

-Portal

-Pokémon GO

-Super Mario Kart

-Grand Theft Auto V

-Super Mario Bros. 3

-The Legend of Zelda: Breath of the Wild

-Halo: Combat Evolved

-Dark Souls

-Metal Gear Solid

-Half-Life 2

-Call of Duty 4: Modern Warfare

-Pac-Man

-SimCity (1989)

Dark Sousl es uno de los nominados al galardón de los Golden Joystick Awards (Foto: Archivo)

Cabe señalar que la generación actual de consolas fue omitida de la lista de votantes por ser lanzamientos ‘en vivo’, que están en constante evolución a través de actualizaciones de firmware y nuevos periféricos. Señalan que el caso de PS5 y Xbox Series X / S, el hardware lleva apenas un año en el mercado y todavía no tienen una amplia circulación minorista.

La asociación recordó que a causa de la pandemia el programa de la edición del año pasado fue completamente digital y que este año tendrá el mismo formato, no obstante, asegura que está trabajando para que la experiencia sea mejor y “más elegante”.

A razón de lo anterior, el número de nominados fue menor, con la finalidad de que las historias tengan una mejor atención del equipo. “Naturalmente, esto ha hecho que juzgar sea aún más difícil, y las listas de premios que ves arriba fueron objeto de acalorados debates por parte de un panel de periodistas de nuestras principales marcas de juegos, incluidas GamesRadar, PC Gamer, Play Magazine, Edge Magazine, Retro Gamer y Future Games Show”.

Nominados al mejor videojuego de todo los tiempos (Foto: Twitter)

Los resultados de las votaciones así como de los ganadores a otras categorías serán revelados el 23 de noviembre del 2021 a través de su transmisión en vivo en su canal de Twitch y YouTube.

Reacción del público

Algo que resulta atractivo para estos premios es que los jugadores pueden votar por el que consideran es el mejor de la categoría, convirtiéndose en parte del proceso de selección.

Por lo mismo, en redes sociales se pueden encontrar todo tipo de debates en torno a los videojuegos que han sido nominados. Por el momento, el que más ha capturado la atención es Legend of Zelda: Breath of the Wild.

La mayoría de internautas ha señalado que este videojuego es uno de sus favoritos y coinciden en que es uno de los mejores en la historia de la industria por lo que debería ganarse este galardón de los Golden Joystick Awards.

