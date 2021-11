Cómo configurar y recuperar su cuenta de Apple si se le olvidó la contraseña o fue hackeada

Cómo recuperar su cuenta de Apple si se le olvidó sus datos, no puede ingresar a sus dispositivos o por si ha sido víctima de hackeo. (foto: La Manzana Mordida)

Hoy hemos dedicado gran parte de nuestra vida a decenas de plataformas digitales. Protegidos con nombre de usuario y contraseña, contienen una cantidad importante de información sobre nosotros. Información que frecuentemente da acceso a tarjetas de crédito, direcciones físicas y otros datos sensibles. En el caso de los usuarios de Apple, el ID es la cuenta que almacena todo sobre los dispositivos, servicios y tarjetas de pago que usamos con la empresa. Por eso se ha convertido en blanco de ataques de piratas informáticos.

Es por ello, que en esta nota le explicaremos cómo configurar su cuenta de Apple para poder recuperarla en caso de que pierda sus contraseñas, ya no tenga acceso a sus dispositivos o lo hayan hackeado. Y por eso mismo, hoy le explicaremos cuáles son estas opciones que puede configurar para prevenir, de modo que si algo falla tenga otros recursos para poder recuperar la cuenta. O, en su defecto y no logra hacerlo, al menos no pierdas todos sus datos.

Copia de Seguridad en Apple ID. (foto: Apple Support Communities)

Descargue copias de seguridad

1. Lo primero que debe hacer es descargar repetidamente copias de seguridad con todos los datos que Apple tiene sobre usted. Así, realizará sus copias de seguridad con los datos mas importantes de su cuenta, evitando su pérdida permanente en caso de extravío o robo. Para eso, debe ir al sitio web AppleID.apple.com. Seguidamente, desplácese hacia abajo y haga clic en Administrar sus datos y privacidad. Esto lo llevará a una página donde también puede ir directamente al enlace privacy.apple.com.

2. Una vez que haya ingresado al sitio de Datos y privacidad, irá directamente a la sección Administrar sus datos. Una vez allí, haga clic en el enlace Comenzar en la sección Obtener una copia de sus datos , que lo llevará al proceso mediante el cual puede descargar los datos que Apple ha recopilado sobre usted.

3. Ahora pasará a una pantalla que le mostrará todos los servicios con los que Apple ha obtenido datos sobre usted. Aquí debe elegir de qué servicios desea descargar sus datos y le recomendamos que seleccione aquellos de los que no desea perder datos. Una vez que haya elegido sus servicios, presione el botón Continuar que tiene en la parte inferior.

4. Llegará a una última página, donde podrá elegir el tamaño de los archivos en los que se le enviarán los datos. Una vez que haya hecho eso, haga clic en el botón Finalizar solicitud para completar el proceso.

5. Aquí es importante descargar lo que se ha subido a la nube de Apple y guardarlo por separado en un disco duro externo o en una unidad USB de gran capacidad. De esta forma se asegura de no perder nada en caso de que ocurra algo que le impida acceder a la nube donde se sincronizan todos estos datos.

Restablecer contraseña en Apple ID. (foto: Apple Support)

Actualice y guarde sus contraseñas

Uno de los consejos más útiles que siempre se recomienda es cambiar la contraseña por una que sea lo más segura posible (mayúsculas, minúsculas, números y signos), sobre todo si usted es de los que pone fechas conocidas, nombres de mascotas o personas de su entorno como contraseña.

La creación de una contraseña segura generalmente implica encontrar contraseñas que sean fáciles de recordar pero difíciles de adivinar. Para cambiar su contraseña, vaya a AppleID.apple.com y haga clic en la opción Cambiar contraseña en la sección Seguridad.

Aquí ya sabrá que Apple tiene un sistema nativo con el que puedes guardar contraseñas y sincronizarlas en su dispositivo. Sin embargo, si no inicia sesión en su cuenta, perderá sus contraseñas, por lo que es posible que desee utilizar un administrador de contraseñas externo, como Microsoft Authenticator o el administrador de Google, para mantener sus contraseñas seguras.

Active la verificación en dos pasos para su Apple ID. (foto: TodoAppleBlog)

Active la verificación en dos pasos

La verificación en dos pasos es un sistema en el que ya no es suficiente ingresar su contraseña para ingresar a su cuenta. Necesita un segundo paso para confirmar inequívocamente su identidad.

Para hacer esto, debe ingresar a AppleID.apple.com y hacer clic en la opción Autenticación en dos pasos en la sección Seguridad. Aquí no tiene ninguna otra opción de verificación de dos pasos, solo se utilizan sus dispositivos Apple a la vez para verificar el acceso a su cuenta. Cada vez que intente hacer esto desde un dispositivo que no conoce, recibirá un correo electrónico informándole.

Cambiar correo en su cuenta de Apple ID. (foto: tuexpertomovil.com)

Cambie el correo de su cuenta Apple ID

Su cuenta de Apple está vinculada a un correo electrónico externo que puede usar más tarde para verificarlo o acceder a el. Los de Cupertino le dan la opción de cambiar este correo electrónico para usar algo que no sea su ID de cuenta de Apple en su lugar.

Para hacer esto, debe ingresar AppleID.apple.com y hacer clic en el botón Editar en la sección Cuenta. En este apartado, haga clic en la opción para cambiar la ID de Apple y aparecerá una ventana para que redacte el nuevo correo electrónico.

Esto puede resultar útil si ya no utiliza el correo electrónico vinculado o si prefiere un correo electrónico más seguro. Entonces, por supuesto, asegúrese de no perder el acceso a este correo electrónico.

Añadir un número de celular en su cuenta de Apple. (foto: Tecnologismo)

Añada un número telefónico de confianza

Además de su correo electrónico, también podrá agregar teléfonos confiables a su perfil, agregando más de uno. De esa manera, si no puede iniciar sesión o necesita recuperar su cuenta, puede usar los números que agregó aquí. Los números que configure aquí deberá tenerlos a mano, ya que para confirmarlos necesitará recibir un SMS o una llamada en este momento.

Para configurar un nuevo número de confianza, debe ingresar AppleID.apple.com y hacer clic en el botón Editar en la sección Seguridad. Aquí, haga clic en la opción Agregar teléfono confiable y se abrirá una ventana donde puede comenzar el proceso de configuración de un nuevo número.

Este número se puede utilizar para iniciar sesión en tu cuenta, por lo que es fundamental que sea de usted y que siempre lo tenga bajo control para evitar malas experiencias.

Página de iforgot.apple.com para recuperar su cuenta de Apple. (foto: Apple Support)

El dato: puede recuperar su Apple ID desde la web

Si pierde el acceso total de su cuenta, tiene el sitio web de recuperación de su Apple ID, cuya dirección es iforgot.apple.com.

Aquí, todo lo que necesita hacer para iniciar el proceso es escribir su ID de Apple, que es el correo electrónico que configuró en su cuenta. Si no lo recuerda, puede hacer clic en un botón Buscar para encontrarlo con su nombre y apellido.

Con este proceso, en el primer paso solo tendrá que ingresar sus credenciales que haya configurado, como el número de teléfono vinculado a tu cuenta. Esto le enviará un mensaje solicitando permiso para restablecer la contraseña en todos los dispositivos conectados.

Opciones de ¿No tienes acceso a ninguno de tus dispositivos Apple? para recuperar su cuenta de Apple ID. (captura: Xataka Basics)

Si no tiene acceso a sus dispositivos conectados, como iPhone o Mac, tendrá la opción “¿No tiene acceso a ninguno de sus dispositivos Apple?” (como se puede ver en la foto).

En dicha alternativa, tendrá tres procesos diferentes para restablecer su contraseña e iniciar sesión en su cuenta, incluido el uso del teléfono celular de un amigo o familiar o hacerlo desde una Apple Store.

