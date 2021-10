Las estrellas argentinas de la música en streaming

María Becerra y Rusherking (Crédito: Prensa Axe)

De acuerdo al último informe de la Asociación de la industria de la grabación en América (Recording Industry Association of America, o RIAA), los ingresos totales por música grabada aumentaron en un 9,2% hasta llegar a los USD 12.200 millones el año pasado 2020. Los servicios de streaming sostuvieron ese crecimiento. El formato digital generó USD 10.100 millones de los ingresos totales de 2020 (en 2019 había sido de USD 8.900 millones).

Spotify y Apple Music han sido las plataformas que más ingresos han generado con este crecimiento. Ambas suman USD 7.000 millones. Lo que es cierto es que este modelo premia a las grandes estrellas de la música (que suman decenas de millones de reproducciones) y deja afuera a otros artistas, con trayectoria, pero que tal vez no han crecido a pasos agigantados como otros.

En marzo de este año Spotify lanzó un nuevo sitio web llamado Loud & Clear (ruidoso y claro) que pretende aclarar, al menos un poco, cómo manejan los datos en la economía del streaming.

Allí detallan que hasta el 2020, Spotify había pagado más de USD 23 mil millones en regalías a titulares de derechos, incluidos más de USD 5.000 millones solo durante el año pasado en comparación con los USD 3.300 millones pagados en el 201. ¿Cuánto de ese dinero llega a los artistas? ¿Quiénes son los más escuchados que más facturan desde la Argentina?

Los consagrados en Argentina

A principios de octubre de 2021, según los ránkings publicados por el sitio Che loco, las cuentas argentinas en Spotify con más oyentes en el mundo eran, en primer lugar María Becerra, seguida por Tini (segundo puesto), Bizarrap (tercer puesto), Duki (cuarto puesto) y Nicki Nicole (quinto puesto).

A partir del 6to lugar se encuentran Lit Killah, Khea, Tiago Pzk, Paulo Londra y Soda Stereo. Estos 10 artistas argentinos son quienes más facturan en las plataformas digitales en el país. De todas formas, si bien Spotify es muy fuerte, YouTube lo es aun más en el país.

El sitio de estadísticas Social Blade realiza diferentes rankings, y hay uno con canales de YouTube en la Argentina ordenados por diferentes categorías. Al filtrar por música, se destacan algunos canales de artistas, entre otros.

El top 10 incluye algunos artistas del listado de Spotify, pero suma a otros. En el puesto número 1 se encuentra Bizarrap, en el segundo L-Gante y el tercero, Paulo Londra. En el cuarto lugar se encuentra Tini, en el quinto, Duki; en el sexto, Khea; en el séptimo Dread Mar I; en el octavo María Becerra; en el noveno, Rusherking, y el décimo, el canal CumbiaTube.

Cuánto facturan las estrellas argentinas del streaming

Es un secreto y también es relativo cuánto gana un artista musical por las reproducciones, pero se pueden hacer estimaciones. El sitio Royalties Calculator es una herramienta que toma la cantidad de oyentes mensuales de Spotify para un artista dado y calcula las ganancias estimadas en función del precio por play. Brinda alguna métricas.

Según esta plataforma y otras estimaciones, los artistas que más facturan en la Argentina hoy son Tini Stoessel, María Becerra, Bizarrap y Duki.

Solo por sus redes sociales, Bizarrap, por ejemplo, factura USD 43.000 mensuales (USD 518.000 anuales). El Duki gana USD 41.000 mensuales (y casi 500 mil dólares al año).

Pero en el caso de María Becerra, las ganancias, anuales, solo por Spotify, llegarían a más de USD 786.000. Mientras tanto, Tini alcanza los USD 568.000 anuales.

Los números demuestran el éxito de estos artistas, y el nivel de facturación (que se expande a otras plataformas sociales) pero no significa que el 100% de ese dinero sea destinado a los artistas.

Cómo se monetiza

Las regalías en Spotify se calculan con base en la cuota de reproducciones, por eso es necesario saber cómo los números de reproducciones en Spotify se acumularon en el 2020 para entender los pagos. Lo que podría significar una gran cantidad de reproducciones aún 5 años atrás, hoy es muy diferente. En efecto, más de 207.000 canciones se escucharon más de un millón de veces solo en el 2020.

Spotify genera ganancias para la industria musical de dos fuentes: las suscripciones a su modelo premium y los anunciantes de la versión gratuita de Spotify. Alrededor de 2 tercios de esas ganancias se pagan a los titulares de derechos, señalan desde la plataforma.

Las regalías no siempre funcionan de la misma forma en la plataforma sueca de streaming. El dinero no se divide según un monto fijo por reproducción porque los suscriptores del servicio pago, no pagan por reproducción, sino que abonan una tarifa por suscripción.

Para calcular las cuotas de reproducciones, cada mes, en cada país donde opera, se calcula la cuota de reproducción sumando la cantidad de reproducciones que tiene la música que pertenece a un titular de derechos en particular o que es controlada por uno de ellos, y se divide por el número total de reproducciones en ese mercado.

Entonces, si un artista recibió una por cada 1.000 reproducciones en Spotify en México (es el ejemplo que da la plataforma, y vale aclarar que un stream en la Argentina paga menos dinero que en otros países) recibirá uno por cada USD 1000 pagados a los titulares de derechos del conjunto de regalías de ese país.

En el caso de YouTube tiene más de 30 millones de suscriptores de pago de Music y Premium. Si incluimos las pruebas gratuitas, YouTube cuenta con más de 35 millones de suscriptores totales de Music & Premium.

Para poder monetizar un contenido en la plataforma de Google, los creadores deben formar parte del Programa de Socios de YouTube y cumplir determinadas pautas que incluyen vivir en un país o una región donde esté disponible el Programa; superar los 1.000 suscriptores; contar con 4.000 horas de visualización públicas válidas durante los últimos 12 meses y tener una cuenta de AdSense (que es un producto de publicidad del gigante tecnológico) vinculada.

