Andicom 2021: está será la agenda del congreso TIC más importante de Latinoamérica

La Andicom 2021 se enfocará en el avance de las TIC tras la pandemia por covid-19. Foto: Andicom

La ciudad colombiana de Cartagena de Indias volverá a ser el epicentro de uno de los congresos de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) más importantes de la región: Andicom 2021.

Para nadie es un secreto que este sector fue uno de los más importantes en medio de la pandemia por la enfermedad covid-19, teniendo en cuenta que las TIC fueron las responsables de mantener a flote a gran parte de la sociedad, incluyendo la economía. Con ayuda de las nuevas tecnologías las personas se mantuvieron conectadas en sus ambientes laborales, académicos y personales alcanzando una “nueva normalidad” en la que, las plataformas digitales, fueron las protagonistas.

Pensando en esto, en la edición 2021 de Andicom se analizarán los logros obtenidos por la industria de las TIC durante la crisis sanitaria además, de establecer cuáles son los nuevos retos a cumplir en medio del tramo final de la pandemia. Asimismo, durante el congreso se podrá conocer las tendencias tecnológicas que hoy mueven al mundo en el marco de una temática especial: “Construye resultados: +flexible +ágil +digital”.

“Estamos en la etapa en que como sector tenemos que construir resultados de vuelta a la normalidad y para ser exitosos tenemos que ser ágiles, flexibles con focos estratégicos; y lo digital facilita todos estos aspectos. De allí que CINTEL (Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) escogiera este tema para el reencuentro con la industria”, indicó Manuel Martínez, director ejecutivo de la entidad organizadora del Congreso TIC.





¿Cuál será la agenda de Andicom 2021?

Del 17 al 19 de noviembre, CINTEL, en colaboración con el Gobierno colombiano y demás autoridades de la región, realizarán un congreso alrededor de cuatro etapas complementarias: foro académico, exhibición comercial, foro empresarial y actividades de relacionamiento.

Así, en el día 1 (17 de noviembre) la temática a desarrollar en las diferentes salas será “Mercados más flexibles, más ágiles y digitales”, que tratará temas de gran relevancia para el sector TIC como la relación cliente-empresa en el nuevo marco digital, la importancia de la inversión tecnológica en el sector eléctrico y las ventajas del e-commerce (comercio electrónico) en el desarrollo de los negocios en Colombia.

Esta jornada se iniciará con un primer bloque que se ejecutará entre las 9:00 a.m. y las 12:30 p.m., el cual contará con la intervención especial del presidente de la República, Iván Duque, la ministra de las TIC, Carmen Ligia Valderrama.

En el segundo bloque, que irá desde las 2:30 p.m. y las 6:00 p.m. participarán personalidades como Juan Daniel Oviedo Arango, director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y Miguel Lotero, viceministro de Energía.

El día 2 (18 de noviembre) se basará en el “uso creativo de las tecnologías digitales” con temáticas como Govtech (gobiernos tecnológicos) y las Smart Cities; las tecnologías digitales para el cambio, la evolución a la infraestructura 5G y la importancia de las fintech, blockchain y criptomonedas.

En esta segunda jornada se desarrollarán conferencias y demás actividades de conocimiento entre las 9:00 a.m. y las 5:30 p.m. además de una plenaria entre las 4:40 p.m. y las 5:20 p.m., en la que participarán varios ministros del Gobierno colombiano y Alberto Otero, Head of Americas Digital Technology – NTT Data Analítica y Servicios IT a sectores.

Para el día 3 (19 de noviembre), el tema a analizar será “el futuro del trabajo, es el presente del trabajo”, en el que se estudiarán las tendencias en talento y modelos de trabajo mediados por tecnología, la regulación y políticas del sector TIC y los distintos métodos de emprendimiento, inversión e innovación con base en estas tecnologías.

Las intervenciones en el último día de la Andicom 2021 se desarrollarán entre las 9:00 a.m. y las 10:45 a.m., siendo la muestra de Shark Tank el evento principal en este bloque. Finalmente, se hará la entrega del Premio a la transformación Digital, además del cierre del congreso que estará a cargo de la Ministra de las TIC.

Cabe recordar que también participarán expertos como Matías Larks, country Manager de Rappi para Colombia, y Ken Gibbs, Global Head, Social Media Marketing de Spotify.

Para inscribirse en este evento ingrese a andicom.co/es.

