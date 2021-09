Google Meet prueba subtítulos traducidos en vivo en las videollamadas

Las traducciones se harán directamente de la transcripción textual de lo dicho en inglés por los participantes en la llamada (Foto: GOOGLE OFICIAL)

La más reciente función en beta de Google Meet se enfoca en la creación de subtítulos automáticamente traducidos en la mitad de una videollamada, como dio a conocer la empresa mediante el blog de actualizaciones de Workspace.

Según explicó Google, el objetivo de esta nueva herramienta es colaborar a que los participantes de reuniones en idiomas distintos a su lengua nativa puedan entender y participar de las conversaciones. “Los subtítulos traducidos ayudan a que las videollamadas de Google Meet sean más globales, inclusivas y efectivas al eliminar la capacidad del idioma como una barrera para la colaboración”, añadió la empresa.

La función, que por ahora está en etapas de prueba, estará disponible en llamadas o reuniones hechas en inglés para poder traducir el contenido a español, francés, portugués y alemán. Se espera que esto pueda ser aprovechado por equipos de trabajo que esté colaborando desde distintos lugares en el mundo o también en programas de entrenamiento que estén colaborando con países diferentes.

Otro posible uso expuesto por la empresa sería en el área de la educación, pues este podría ser un método en el que docentes y estudiantes de diferentes contextos culturales podrían comunicarse aún si se usan lenguajes diferentes entre ambos. De la misma forma, puede ser una herramienta para los tutores de los estudiantes para comprender el contenido de las clases y ayudar en la elaboración de tareas de aprendizaje.

Para activar la traducción los usuarios tendrán que abrir la configuración de la llamada y habilitar el uso de subtítulos en vivo. En ese mismo apartado se mostrará la opción de traducción automática, allí se podrá elegir el idioma preferido y confirmar la selección. Una vez hecho esto la llamada inmediatamente presentará el texto en el lenguaje elegido con la opción de ver los subtítulos si así se quiere.

La versión actual de la función solo está disponible para reuniones organizadas por los usuarios de Google Workspace Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Plus y Teaching & Learning Upgrade. Para poder acceder a la función, los administradores de estas cuentas tendrán que aplicar al programa de Betas y esperar a su aprobación.

Aún no se conoce si la función de traducción trabajará también al revés, es decir, traduciendo de todos los otros idiomas a inglés. Por ahora Google está aún en las primeras fases de desarrollo así que es posible que conozcamos más sobre esta herramienta, como su posible lanzamiento oficial para todos los usuarios si se dará o más características posibles, dentro de los próximos meses después de estas primeras etapas.

SEGUIR LEYENDO