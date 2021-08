Cómo adelantar y retroceder videos en TikTok

La función de avanzar o retroceder la reproducción de videos está habilitada solo para ciertos videos (Foto: EFE/EPA/HAYOUNG JEON/Archivo)

Una de las nuevas funciones que están llegando a TikTok y que más llama la atención de todos los usuarios es la posibilidad de adelantar y retroceder los videos de la plataforma.

En varias ocasiones aparecen videos interesantes y hay segmentos que tal vez no se entendieron bien o simplemente no se les presta atención, lo que en diversas ocasiones significa tener que esperar a que acabe el video y repetirlo para ver todo nuevamente hasta llegar a lo que se quería volver a ver.

Ese tipo de problemas se pueden solucionar muy fácilmente mediante la nueva función para controlar el avance de la reproducción de los videos dentro de la plataforma. Para reconocer si ya tienes habilitada esa nueva posibilidad la mejor forma de reconocerlo es poniéndolo en práctica.

Primero hay que tener en cuenta que la función de adelantar o retroceder videos dentro de TikTok está disponible únicamente en ciertos videos, aquellos que no sean demasiado cortos. La forma de reconocerlos es a partir de una barra blanca que está en la parte inferior de la pantalla y que se va llenando a medida que avanza la reproducción.

Esa barra en cuestión es la barra de reproducción del video y funciona de manera bastante similar a lo que sucede en Youtube. Asegúrate de que en esa barra aparezca un pequeño círculo que también avanza a medida que se llena, si es así entonces basta con que toques ese mismo punto para adquirir el control sobre el video.

Una vez hayas tocado la barra blanca de reproducción y te hayas asegurado de que sí tiene un círculo en el extremo que avanza, podrás ver que aparecerán unos números justo encima de donde estás tocando, esos números son el tiempo que ha transcurrido del video en comparación al tiempo de duración total del mismo.

Igual que en YouTube en su formato para dispositivos móviles, una vez tengas control de la barra de reproducción bastará con mover tu dedo hacia la izquierda para retroceder la reproducción o hacia la derecha si tu objetivo es avanzar. Esta función te permitirá dirigirte específicamente hacia un segmento del video al que quieras saltar o al que quieras regresar, sin tener que esperar a verlo todo de nuevo.

Eso sí, cabe aclarar que la función aún no ha llegado a todos los usuarios así que será mejor que confirmes si en tus dispositivos está habilitado en alguno de los videos de la plataforma siguiendo los pasos anteriormente expuestos. Si ese no es tu caso, aún hay una opción adicional.

Si eres de aquellos usuarios que aún no han podido conseguir la nueva función oficial para tener control de la reproducción del video eso no significa que no haya forma alguna de poder avanzar en este sin tener que esperar a verlo todo de nuevo. Si realmente quieres ver un segmento determinado de ese video por una razón importante, existe la opción de descargarlo.

Para descargar un video dentro de TikTok tienes que dirigirte al ícono de compartir en el área de la derecha de la pantalla identificado por una flecha. Una vez lo toques se desplegarán diversas opciones desde compartir con tus contactos hasta denunciar el contenido, estando en este segmento toca la opción Guardar video y listo.

Una vez hayas guardado el video, se descargará un archivo en formato de video en el dispositivo desde el que uses la aplicación y podrás verlo desde el reproductor nativo del mismo o, por su defecto, en el explorador de archivos.

Esta última opción no es la más preferible, pero es una gran alternativa si tienes que seguir una receta especial que encontraste en la aplicación y el repetir más de 10 veces el mismo video solo para saber bien qué ingrediente necesitas no es una opción. Igualmente se espera que la función oficial de la plataforma llegue a todos los usuarios a lo largo de los próximos meses.

