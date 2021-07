Cómo fue el apogeo y caída de la red de tramposos de videojuegos que llegó a recaudar USD 77 millones

El cheat estrella de Chiken Drumstik permitía entre otras cosas, tener una puntería perfecta y automática en el juego PUBG Mobile.

Hay un famoso argot popular que reza: “la trampa sale”, válido para la vida, para el amor, y para los juegos de video. Bueno, quizá no para todos, o quizá deba existir un matiz, la trampa funciona, hasta que deja de funcionar.

De eso pueden dar fe los promotores de la red de “cheats” (trampas) para videojuegos más grande de todo el mundo, denominada “Chicken Drumstik”, la cual llegó a recaudar 77 millones de dólares en ganancias durante el tiempo que estuvo activa, forzando a las autoridades chinas, donde operaba principalmente la red, a asociarse con un gigante tecnológico para desmantelar y poner tras las rejas a dos de sus tres “capos”.

El tercero sigue libre, todavía jugando con su suerte, aunque ‘retirado’ del mundo de los tramposos. Su nombre es Catfish y esta es su historia.

De gamer a criminal

En 2017, Catfish era un entusiasta más de los videojuegos, disfrutaba en especial los juegos como Call Of Duty: Warzone, Apex Legends, Overwatch y PUBG (PlayerUnknown’s Battlegrounds), todos del género “battle royale” o “team shooter”, que engloba a los juegos de batalla multijugador en línea.

PUBG era su juego predilecto pero cuando se juntaba con sus amigos a jugarlo notaba que muchas personas usaban “cheats” (trampas) para mejorar sus partidas.

Un cheat puede permitirle a un jugador tener habilidades especiales que el juego naturalmente no te da, como ver a través de las paredes, correr o saltar más alto, tener munición infinita o escoger el arma de tu preferencia al momento de tu preferencia.

Los tramposos armaron una red que recaudó 77 millones de dólares vendiendo cheats para videojuegos en internet.

Diferentes cheats te pueden dar diferentes ventajas, pero cuando no los usas y te topas con mucha gente que lo hace puede ser una experiencia altamente frustrante, lo que lleva a muchos jugadores, en especial los más experimentados y competitivos, a abandonar los juegos cuando se llenan de tramposos.

Puede que parezca un tema menor, pero en el mundo de los videojuegos cada usuario conectado y cada segundo que se pasa jugando representa dinero, sobre todo para títulos gratuitos como los mencionados arriba que obtienen ganancias de la publicidad que muestran en sus plataformas.

Por esta razón los cheats representan un problema costoso para los desarrolladores de juegos, que constantemente tienen que estar realizando actualizaciones y cambios para combatirlos, así como gastando recursos humanos y tecnológicos en rastrear y suspender a los jugadores que los usan.

Todo esto se agrava en países cómo China, donde hay muchos desarrolladores de videojuegos y muchos, muchos, usuarios conectados diariamente en internet jugando… y usando cheats. En este país, desarrollar cheats es un crimen informático que te puede llevar a la cárcel, pero hace cuatro años, cuando Catfish era solo ingeniero de software gamer, no pensaba en que su decisión de desarrollar su propio cheat para él y sus amigos fuera a convertirlo en un multimillonario criminal buscado por la policía.

El cheat de Catfish funcionaba para el juego PUBG en su versión de PC, un juego desarrollado por la gigante tecnológica china Tencent. Este juego ha tenido especial éxito en su versión para iOS y Android, lanzadas posteriormente, y cómo consecuencia fue en estas plataformas que el cheat de nuestro protagonista empezó a despegar sorpresivamente.

Con el cheat, un jugador de PUBG podía acceder a un “wallhack”, es decir, que podía ver a otros jugadores a través de las paredes y obstáculos, y también una función “aimbot”, la cual apunta automáticamente a los enemigos.

Aunque al principio solo lo desarrolló para su uso personal y el de sus amigos, pronto se dio cuenta de que en el mundo digital había todo un mercado de jugadores ávidos de trampas que estaban dispuestos a pagar por ellas. Fue así que pronto se hizo a un socio con el que empezó a vender su cheat dentro de China.

El juego favorito para hacer trampa era PUBG Mobile.

En el gigante asiático existen lugares en internet que funcionan como fachadas para la venta de cheats, estos pretenden ser distribuidores de software legítimo pero que en realidad son una “red de tarjetas” o “red de claves”. Allí, los clientes pagan por una licencia que activa las trampas. Otra forma es acceder a ellos por grupos de jugadores en WeChat (el Whatsapp chino) o foros especializados en la deep web.

“El cheat fue un gran éxito. Vendió miles de copias en unos pocos días. La gente nunca antes había visto este tipo de cheats para celular. Creo que ganamos decenas de miles de yuanes chinos en apenas una semana”, le contó Catfish a Motherboard, un portal web especializado en hackers y tecnología.

Ese alias, Catfish*, fue creado para poder contar su historia, pues este hacker sigue prófugo de la justicia y tiene a las autoridades chinas respirandole en la nuca.

El apogeo

Pronto todo se disparó, la demanda del cheat crecía como la espuma y con ella las ganancias para Catfish y su socio. Desarrollaron un modelo de negocio donde comenzaron a cobrar entre 10 y 15 dólares por suscripción mensual al cheat, brindando a sus clientes un paquete en el que se incluía soporte y actualizaciones constantes.

Jugar a desarrollar cheats es como “pegarle al topo”, cada vez que encuentras un agujero puedes hacer funcionar tu cheat, pero quien desarrolla el juego -en este caso Tenecet- tiene también un mazo gigante con el que puede golpearte si tan solo asomas la cabeza.

Otra de las trampas del Cheat de Catifish consistía en la habilidad de ver a través de las paredes o los obstáculos.

Mantener el cheat actualizado es un trabajo de tiempo completo, y con la creciente demanda empezaban a correr el riesgo de llamar la atención de las autoridades. Pero el dinero era bueno, muy bueno para dejarlo, y los números sólo subían. Al día se vendían más de mil suscripciones e ingresaban unos 350 mil dólares al mes.

Tanto éxito no es la norma en el mercado de los tramposos, había algo con el cheat de Catfish que lo hacía especialmente popular.

El negocio empezó a requerir más manos, así que un amigo de Catfish entró como nuevo desarrollador y se consolidó Cheat Ninja una organización dedicada al desarrollo y comercialización de cheats para todo tipo de videojuegos.

Para 2019 Cheat Ninja ya vendía trampas para las versiones para celular de Call of Duty y Fortnite, y empezó a expandirse globalmente. Pronto tendrían clientes en Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Egipto, India y Kuwait.

Entonces el negocio estaba en auge, tenían una red de desarrollo y distribución, en la que terceros vendían los cheats a través de distintos sitios web o se los entregaban a revendedores para luego cobrar los pagos. Las ganancias ascendían a 400 mil dólares mensuales.

La policía de Kunshan premió a la empresa Tenecet por su colaboración en los operativos para desmantelar la red de tramposos Chiken Drumstick.

Fue entonces cuando decidieron crear CheatNinja.com un sitio web que centralizara todos sus productos. Esto los volvió un objetivo.

Para 2020 las cosas no estaban tan bien, el negocio había caído en ganancias debido al desgaste constante con Tenecet que obligaba constantemente a actualizar el cheat, además habían otros competidores en el mercado y PUBG estaba perdiendo popularidad.

Ese año la Policía china y Tenecet empezaron a colaborar para capturar a la red de tramposos, y en uno de sus primeros grandes golpeas arrestaron a 10 personas que acusaron de ser parte de Cheat Ninja.

“Llevaban más de un año arrestando a nuestros revendedores en China a diestra y siniestra”, dijo Catfish.

La caída.

La página CheatNinja.com permanece caída desde enero de 2021 cuando capturaron a los dos socios de Catfish.

El 20 de enero de 2021 la policía de Kunshan arrestó a “IIIIIIIII”, un hacker informático que era uno de los principales socios de Catfish, tan solo una semana antes, el 12 de enero, había caído su otro socio, a quien las autoridades chinas identificaron como “Wang”.

El mismo día del arresto de IIIIIIIII, Catfish recibió un mensaje de su socio en el que decía que iba a viajar de imprevisto a Shanghai, algo que le pareció muy extraño, sensación que rápidamente se transformó en paranoia, Había algo en la forma cómo le hablaba su amigo que lo hacía pensar que no era él, que lo peor había pasado.

Uno de los vendedores capturados en 2020 contó a las autoridades chinas cómo funcionaba la red de tramposos.

Se apresuró a destruirlo todo. Borró todos los servidores con los que mantenía activo sus cheats, y a martillazos destruyó todos sus discos duros. Cualquier cosa que pudiera ser una prueba, que pudiera revelar su identidad o que lo pudiera ligar a IIIIIIIII fue completamente destruida.

Los arrestos de IIIIIIIII, a quien la policía identificó como He, y de Wang, fueron el punto final a más de un año de investigaciones y operativos que primero desmantelaron a los 10 vendedores y revendedores de Cheat Ninja y luego fueron por las cabezas.

De acuerdo con las autoridades, en sus años de actividad, la red de Cheat Ninja, a la que bautizaron “Chicken Drumstick” por el ícono utilizado para identificar el cheat que se inspira en la frase “winner, winner, chiken dinner” que aparece cuando un equipo obtiene la victoria en una partida de PUGB, hizo más de 77 millones de dólares.

De acuerdo a la prensa china, cuando arrestaron a Wang, el primer jefe capturado, este tenía autos de lujo por un valor superior a los 3 millones de dólares, como un Ferrari y un Lamborghini, y otros 4 millones de dólares más en su cartera de Bitcoin, pero formalmente, este tramposo solo ganaba 462 dólares al mes.

Tanto Wang como He fueron acusados de administrar las finanzas de la organización, su funcionamiento diario, la recaudación del dinero, y la articulación con la cabeza, que sería Catfish.

Estos carros fueron decomisados en el arresto de Wang, uno de los socios de Catfish.

Desde sus arrestos, este tramposo permanece en el anonimato, manteniendo un bajo perfil para eludir a las autoridades. Dice que no volverá a desarrollar cheats, y ha desmontado todo lo relacionado con Cheat Ninja, aunque no ha podido eludir a los copiones que han usado este nombre para vender versiones copiadas del cheat original que ya no está disponible.

En su conversación con Motherboard, Catfish dice que todos los miembros de su organización sabían a lo que se enfrentaban y los riesgos que corrían, pero que también se convencieron de ser invencibles y siempre poder ganarles a la policía y los de Tenecet.

Este tramposo ha vuelto a ser solo un gamer, jugando más por diversión que por negocio, y desarrollando cheats para él y sus amigos. Aunque no descarta crear una nueva identidad, y regresar reforzado para vengarse de Tenecet con nuevas trampas.

