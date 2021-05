Instagram lanzó nuevas opciones para ocultar los “Me gusta”

La compañía Facebook, detrás de Instagram, lanza una opción para no hacer visible el conteo de "Me gusta" REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

A partir de hoy, todos los usuarios de Instagram (y posteriormente de Facebook) pueden elegir si quieren o no ver el número de “Me gusta” en sus posteos. El impacto que tiene el conteo de likes estaba siendo testeado desde julio de 2019 y fue probado por varios usuarios en el mundo.

Según señala la compañía, en la etapa de testeo los comentarios de su comunidad fueron diversos. Si bien algunas personas pensaron que era positivo tener oculto ese recuento, a otras les gustaría seguir viendo ese dato para poder identificar tendencias y contenidos más populares en la red social. De todas formas, esta opción está disponible desde hoy para todos los usuarios de la red social.

Así, se puede elegir si se quiere ver o no la cantidad de “Me gusta” en las publicaciones de otras personas, si se quiere desactivar el número de likes en sus propias publicaciones o mantener la configuración original en este sentido, que muestra el número total de este tipo de aprobación, en ambos casos.

Al elegir los ajustes de un posteo propio en Instagram (los 3 puntos verticales en el ángulo superior derecho) es posible elegir la opción de "Ocultar recuento de Me gusta"

Desde Instagram señalan que están trabajando en colaboración con expertos independientes para que sus usuarios tengan experiencias más positivas en la red social. Por ejemplo, en Estados Unidos, lo hacen con la Fundación Jed, una organización sin fines de lucro cuya misión es proteger la salud mental de los jóvenes.

“Lo que una persona quiere de su experiencia en Instagram es diferente de la otra y las necesidades de la gente están cambiando. Hemos estado trabajando en estrecha colaboración con expertos externos para comprender mejor cómo empoderar a las personas, desarrollar la autoconciencia y dar forma a una experiencia más positiva en Instagram”, señalaron en un comunicado.

En la Argentina, junto a la organización Chicos.Net (y la fundación Jed) crearon la campaña “Digital Sin Presión” con el objetivo de ayudar a que los jóvenes puedan sentirse libres de ser ellos mismos en la plataforma, y no presionados a mostrar cierta imagen o reputación. Asimismo, la compañía está financiando nuevas investigaciones externas sobre las experiencias de las personas en la red social para saber cómo mejorar sus políticas y productos.

Cómo activar la eliminación del conteo de “Me gusta”

La opción “Ocultar recuento de Me gusta" permite no ver los likes de las otras personas en Instagram, hay que ir a la configuración del perfil/Privacidad/Publicaciones

Es posible ocultar los propios “Me gusta” y los de otros. Si bien es sencillo hacerlo a través de una nueva opción en la configuración, no se puede hacer de forma automática para todos los likes de todas las fotos o videos propios. Para configurarlo en cada posteo, hay que dirigirse a la foto o video, ir a los ajustes (los 3 puntos verticales en el ángulo superior derecho) y elegir la opción “Ocultar recuento de Me gusta”.

Para no ver los likes de las otras personas en Instagram, hay que ir a la configuración del perfil, eligiendo primero el avatar del perfil, abajo a la derecha, y luego el botón de las tres líneas horizontales en el ángulo superior derecho. Al entrar allí, elegimos Configuración, luego Privacidad y posteriormente Publicaciones.

Allí podremos elegir la opción de “Ocultar recuentos de Me gusta y visualizaciones”, con un mensaje que aclara: “No verás el número total de Me gusta y visualizaciones en las publicaciones de otras cuentas. Para ocultar los recuentos de Me gusta en tus publicaciones cuando las creas, ve a ´Configuración Avanzada´ y activa la opción ´Ocultar recuentos de Me gusta y visualizaciones en esta publicación”.

Tal como señala la red social, al elegir esa opción, se desplega un menú que permite ocultar los “Me gusta” de fotos y visualizaciones, pudiendo también desactivar comentarios y otras funciones.

SEGUIR LEYENDO: