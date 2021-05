WhatsApp: cómo reproducir audios a mayor velocidad

Cuando se reproduce un audio al doble de la velocidad se verá el ícono "2X"

A partir de ahora los usuarios de WhatsApp podrá elegir la velocidad en que se reproducen los audios que llegan a la plataforma. Esta opción, que hasta el momento estaba disponible para la versión beta, ya llegó a la versión final así que basta con actualizar la plataforma para acceder a este servicio.

¿Cómo actualizar WhatsApp? Hay que ingresar a la tienda de aplicaciones, que Apple Store en el caso de iOS o bien Google Play para el caso de Android, y buscar WhatsApp. Si aparece el botón “actualizar” junto al ícono entonces quiere decir que no se descargó la última versión sino que se tiene una anterior. Presionar allí y así se obtendrá la actualización.

Una vez que se cuente con la versión más nueva del sistema, al ingresar a los chats de WhatsApp en los cuales se haya recibido un audio se verá junto a ese archivo el símbolo “1X” ,que es la opción predeterminada y que indica que al presionar reproducir se escuchará el audio en velocidad normal.

Si se presiona sobre ese ícono una vez se verá otra alternativa que es de “1,5X” para reproducirlo de manera un poco más veloz o bien, si se vuelve a presionar en el mismo lugar aparecerá “2X” que es para escuchar el contenido al doble de la velocidad al que fue grabado.

Esta herramienta, que tanto se venía anticipando, podría ser de utilidad para quienes tienen poco tiempo o paciencia para oír audios extensos que les llegan a la plataforma.

Cómo pasar de audio a texto

Ahora bien, quienes necesitan ganar más tiempo aún o bien por algún motivo no quieren o no pueden escuchar audios entonces cuentan con algunas otras alternativas para pasar de audio a texto. No se trata de herramientas nativas del sistema sino que requiere la instalación de aplicaciones externas.

Una de las más populares para este servicio es Transcriber. Para usarla, se debe instalar como una app independiente de WhatsApp (no es una aplicación oficial) y que está disponible sólo para Android. Se debe seleccionar el mensaje de voz y al elegir el botón de compartir, aparecerá la opción de hacerlo con Transcriber para WhatsApp. No tiene límite de tiempo, puede usarse con audios de cualquier extensión.

Transcribe, disponible para Android, es una de las apps disponibles para pasar de audio a texto

Voicepop está disponible para iOS, es un app que permite transcribir audios a texto, con un nivel de precisión alto. Al igual que en otros casos, con la app descargada, se elige el audio, se elige compartir y se selecciona esta app para que haga su trabajo.

Funciona para mensajes de voz de WhatsApp (dentro de la app, sin tener que cambiar entre aplicaciones), Telegram, Signal y otros mensajeros, y también lo hace con videos. Sirve para pasar a texto mensajes de hasta 1 minuto de duración.

Transcrypto, por su parte, está disponible también para iOS, reconoce más de 50 idiomas, y funciona para Telegram y WhatsApp. Asimismo, se puede usar como conversor de voz a texto para grabaciones más largas desde cualquier aplicación de grabación, como notas de voz, por ejemplo.

Para utilizarla, se debe elegir la función “Enviar a” desde la app que se se desee usar para obtener el texto transcrito rápidamente. Si la aplicación elegida no es compatible, desde la aplicación, en la App Store, señalan que es posible contactarse con ellos para tener compatibilidad rápidamente.

