Clubes, organizaciones deportivas y jugadores ingleses apagaron sus redes sociales durante 4 días como protesta contra el abuso en línea

"Las empresas de redes sociales deben hacer más para evitar la discriminación en línea", señala el posteo en Instagram, antes del apagón de 4 días en plataformas, de la cuenta oficial de la Premier League (@premierleague)

A partir de hoy y hasta el 4 de mayo, clubes de fútbol y otras organizaciones deportivas inglesas llevan adelante un apagón en redes sociales para protestar contra el acoso en línea. Se trata de cuentas de Facebook, Twitter, Instagram y otras redes sociales de la Premier League, la Liga de fútbol inglesa, la Asociación de futbolistas profesionales y la Asociación de fútbol, entre otros.

Los equipos y organizaciones de fútbol ingleses cerrarán sus cuentas por cuatro días como parte de una iniciativa que busca realizar un apagón masivo en las redes sociales para exigir mejores políticas respecto de la discriminación y el abuso que los jugadores y miembros de clubes reciben en esas plataformas.

El apagón se produce después de que varias organizaciones de fútbol inglesas se unieran en febrero de este año para solicitar cambios al CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, y al CEO de Twitter, Jack Dorsey, en una carta abierta solicitando que las empresas tomen medidas más contundentes contra los comentarios discriminatorios y racistas.

El 11 de febrero, en una carta abierta a Dorsey y Zuckerberg, los responsables del fútbol inglés pedían tomar medidas “por razones de simple decencia humana”. Twitter respondía que no tenía la intención de censurar los comentarios de cuentas anónimas.

En esta oportunidad, el mensaje fijado en el feed de Instagram de la cuenta oficial de la Premier League, que siguen en Instagram más de 45 millones de personas, señala: “Las empresas de redes sociales tienen que hacer más para detener el acoso en línea”, bajo el hasthag #StopOnlineAbuse.

En ese mensaje, piden implementar medidas para evitar que se envíen o vean mensajes de discriminación. En este sentido exigen a las empresas que sean responsables de la seguridad en sus plataformas y que brinden protección a los usuarios mediante la implementación de una eficiente verificación de sus perfiles. También solicitan que las plataformas trabajen a la par con organismos regulatorios para identificar a las personas que publican contenido discriminatorio infringiendo la ley.

El boicot fue anunciado por las autoridades futbolísticas inglesas hace una semana y respaldado rápidamente por otros organismos deportivos. Desde el Manchester United señalaron recientemente que, mediante su propio análisis, habían encontrado que desde septiembre de 2019 hubo un aumento del 350% de los abusos dirigidos a sus jugadores.

Lewis Hamilton se une al boicot (Foto: Reuters)

“Al participar en este boicot este fin de semana, nosotros, junto con el resto del fútbol inglés, queremos hacer ver el tema”, dijo el director general del United, Richard Arnold. A los clubes de fútbol británicos se unieron el organismo rector del fútbol europeo, la UEFA, el ciclismo británico, la Unión de Fútbol de Rugby (RFU), la Junta de Críquet de Inglaterra y Gales (ECB) y el campeón mundial de Fórmula 1, Lewis Hamilton, entre otros. Además, se incluyen a los medios de comunicación que tienen los derechos de transmisión de la Premier League Sky Sports y BT Sport, entre otros.

“Las injurias en línea deben terminar. Las redes sociales deben hacer más. No hay sitio para el racismo, ‘stop’ al abuso en línea”, señaló en Twitter la Premier League.

En Francia la Federación Francesa de Rugby (FFR) anunció este viernes que también se unirá al boicot en redes sociales para sensibilizar y denunciar el racismo, el acoso y la discriminación en internet. Por su parte, varios pilotos de Fórmula 1 también se unirán al apagón, entre ellos se destaca Lewis Hamilton.

“Como muestra de solidaridad con el mundo del fútbol, mis redes sociales se quedarán negras este fin de semana. La discriminación, en línea o no, no tiene lugar en la sociedad. Desde hace demasiado tiempo es fácil para una pequeña minoría publicar mensajes de odio detrás de sus pantallas”, escribió la estrella de la F1 en Twitter. La Fórmula 1, de todas formas, declaró el jueves que apoyaba el movimiento, pero subrayó que no formará parte.

