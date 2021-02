4 lecciones de vida de Bill Gates para pasar de la idea a la acción

Foto de archivo. Bill Gates, en un panel de discusión durante una reunión del FMI en Washington, EEUU, 21 de abril de 2018. REUTERS/Yuri Gripas

Curiosidad, pasión y compromiso son algunas de las características que definen a Bill Gates. La versatilidad es también otro aspecto distintivo: pasó de crear una empresa a participar de varias iniciativas filantrópicas, proyectos para mejorar el acceso de salud en varias partes del mundo y recientemente publicó un libro sobre cómo combatir el cambio climático.

Ahora bien: ¿cómo ha logrado sumar éxitos en tantos aspectos diferentes? Gates ha compartido, por medio de textos y charlas, varias enseñanzas que fue cosechando a lo largo de su vida. Una de las claves para alcanzar tantos objetivos consiste en hacer. Las ideas o los sueños pueden funcionar como inspiración pero luego hay que poner manos a la obra. A continuación algunas características clave para aprender a llevar a cabo los planes y que no queden solamente en el mundo de las ideas.

1. Empoderar a quienes se lidera

Los buenos líderes buscan empoderar a a sus empleados. Esto implica confiar y tener empatía con quienes se lidera. Si bien esto se repite sin cesar en el último tiempo, todavía persisten modelos de gestión basados en el miedo y en los cuales se les da poco espacio a los empleados para tomar decisiones y crecer.

Bill Gates cree que estas modalidades no persistirán . “ Al mirar hacia el próximo siglo, los líderes serán aquellos que empoderen a otros ”, dijo el empresario.

2. Saber delegar

El líder no puede pretender hacer todo él mismo por una sencilla razón: no hay tiempo disponible para estar en todos los sitios a la vez . Y aún cuando hipotéticamente eso fuera posible tampoco sería buena idea porque lo cierto es que no todos sabemos hacer todo de la mejor manera posible.

Es importante que el líder conozca sus fortalezas y debilidades y, teniendo esto en cuenta, decida qué tareas delegar. Gates era una apasionado por la programación y lo hacía muy bien pero a medida que Microsoft crecía era necesario que dejara que otros hicieran ese tipo de tareas porque simplemente necesitaba centrarse en otras actividades como es la gestión de una empresa.

Claramente tenía gran capacidad como desarrollador informático pero la empresa comenzó a avanzar y con esto se le fueron sumando más responsabilidades, lo cual le llevó a realizar tareas de management que eran mucho más importantes para el avance de la compañía.

3. Cultivar la curiosidad

En 2019, el creador de Microsoft habló con estudiantes, padres y ex alumnos de su escuela secundaria en Seattle. Cuando se le preguntó cuáles eran las habilidades que los estudiantes necesitaban desarrollar para prosperar en 2030 y 2040, Gates destacó la importancia de la curiosidad como un elemento propulsor para adquirir conocimientos.

Las ganas de saber serán una herramienta clave para desarrollarse en un mundo que vive en constante cambio . Gates es una mente curiosa y sobran ejemplos para dar cuenta de ello. Su necesidad de saber cada vez más lo impulsan a leer hasta 50 libros por año, así como emprender diferentes proyectos como son las iniciativas que lidera para mejorar el acceso a agua potable y su interés por combatir el cambio climático.

4. Focalizarse en lo importante

“ No importa cuánto dinero tengas, no puedes ganar más tiempo. Solo hay 24 horas en el día de todos ”, escribió Bill Gates en una publicación en su cuenta de LinkedIn donde analiza tres grandes lecciones que aprendió de Warren Buffett. En este sentido, destaca la importancia de establecer prioridades.

No se puede hacer todo simplemente porque el tiempo es limitado. Es necesario aprender a elegir y determinar cuánto tiempo se le asignará a cada tarea y para eso es fundamental saber identificar prioridades . Esto vale para todos los ámbitos de la vida, no sólo para el aspecto laboral, sino también el personal, social y familiar. Aprender a encontrar un equilibrio entre todos estos aspectos es clave.





Seguí leyendo

- Bill Gates dijo que los países ricos sólo deberían comer carne sintética