Pornhub eliminó todo el contenido no verificado de la plataforma tras reporte de The New York Times

Pornhub comenzó a aceptar Tron y ZenCash como medio de pago por su anonimato y privacidad

Pornhub, uno de los sitios de pornografía más populares del planeta, está eliminando todos los videos de su sitio que no fueron subidos por socios de contenido oficiales o miembros de su programa modelo.

Se trata de un cambio fundamental en la forma en que opera uno de los sitios de pornografía más grandes del mundo. Esto significa que una parte significativa de sus videos desaparecerá.

“Como parte de nuestra política para prohibir los cargadores no verificados, ahora también hemos suspendido todo el contenido cargado anteriormente que no fue creado por socios de contenido o miembros del Programa Modelo”, según el anuncio de Pornhub. “Esto significa que cada parte del contenido de Pornhub proviene de cargadores verificados, un requisito que plataformas como Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Snapchat y Twitter aún no han establecido”.

En el origen de este nuevo escándalo aparece la publicación de un artículo en el New York Times según el cual el sitio ofrece contenido ilegal.

REUTERS/Brian Snyder/File Photo

El autor de la nota, Nicholas Kristof, cuestiona al primer ministro canadiense Justin Trudeau, “quien se autodenomina feminista” pero cuyo país “alberga a una empresa que distribuye videos de violaciones en todo el mundo”.

Entre los 6,8 millones de videos nuevos publicados en el sitio cada año, “muchos muestran abuso infantil y violencia no consentida”, según el diario estadounidense.

Las primeras repercusiones no tardaron: Mastercard y Visa anunciaron el jueves que sus tarjetas de crédito ya no podrían usarse para realizar pagos en Pornhub.

Mastercard dijo que ponía fin al uso de sus tarjetas en Pornhub porque su propia investigación confirmó que se violaban las normas que prohíben las actividades ilegales. La empresa dijo que investigaba otros sitios web para determinar si tenían contenido ilegal.

Archivo

Visa dijo que suspendía el uso de sus tarjetas en Pornhub aunque aún no había concluido su investigación.

“Es una noticia aplastante para cientos de miles de modelos que dependen de nuestra plataforma para ganarse la vida”, dijo Pornhub.

La empresa dijo que su sitio tuvo más de 42.000 millones de visitas el año pasado.

Dawn Hawkins, vicepresidenta sénior y directora ejecutiva del Centro Nacional sobre Explotación Sexual, dijo que su organización se había reunido meses atrás con Visa y Mastercard para pedirles que dejaran de procesar pagos a Pornhub. “Agradecemos a las dos empresas por efectuar estos cambios importantes”, agregó.

Hace dos días la empresa anunció medidas para protegerse de imágenes de abusos, actividad no consensual, la aparición de modelos menores de edad y que prohibía la descarga de material por usuarios no verificados.

También explicó que los videos se eliminarán en espera de verificación y revisión, y el proceso de verificación comenzará en el nuevo año. Antes de este cambio, cualquiera podía crear una cuenta en Pornhub y subir cualquier video que quisiera, desde el lanzamiento de la plataforma en 2007.

El impacto que la nueva política ha tenido en Pornhub es evidente. La semana pasada, la página presumía de contar con 13,5 millones de vídeos; pero hoy mismo esa cifra cayó hasta los 2,9 millones de vídeos. Es una cifra cambiante, que sube y baja constantemente, y en otro momento del día estuvo en los 5,6 millones de vídeos.

Los mayores afectados son los vídeos amateur, que están protagonizados por desconocidos; estos son los vídeos que levantaron la polémica, ya que Pornhub normalmente no puede garantizar que los participantes han consentido a la grabación y distribución del acto, o incluso si son mayores de edad.

