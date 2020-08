Israel Summit 2020: nueva cumbre de innovación online y gratuita con protagonistas sub 35

El encuentro virtual y gratuito Israel Innovation Summit se realizará por tercera vez en el año, el 17 de agosto. En esta oportunidad estará enfocado en startups en donde trabajan jóvenes emprendedores menores de 35 años. Durará una hora y es destinado a un público de CEOS, emprendedores y profesionales de toda América Latina

La tercera edición del encuentro reunirá jóvenes líderes y referentes de Israel de diferentes temáticas, que brindarán charlas inspiracionales. Es gratuito pero requiere inscripción previa en el sitio para recibir un link personal de conexión. Será a las 7PM (Argentina y Uruguay), 6PM (Miami, Chile, República Dominicana y Venezuela), 5PM (Perú, Ecuador, Colombia, México y Panamá) y 4PM (Costa Rica).

Disertarán en el encuentro Rachel Wagner Rosenzweig, COO (directora de operaciones) de @Made in JLM, una organización comunitaria sin fines de lucro que conecta, promueve y hace crecer la comunidad tecnológica y de startups de Jerusalem; Diego Goldensten, director de experiencia de usuario de Moovit, aplicación de movilidad urbana (compañías como Microsoft y Uber licencian los productos de Moovit, y millones de usuarios usan la app gratuita en Android, iOS y la web); y Diego Cohen Arab, especialista en big data y data science de Weissbeerger.

Innovation Experience nació hace más de cinco años. Sus comienzos fueron en la Argentina y en sus primeros cuatro años llevó más de 40 delegaciones a Israel, con sus programas “Jóvenes Profesionales/Young Professionals” (YP) y “Ejecutivos” (Executive Programs -EP). Luego comenzaron a trabajar con socios académicos y delegaciones especiales por temáticas específicas, como criptomonedas y Medtech.

Voces jóvenes

La tercera edición de Israel Innovation Summit

En 2012, Jerusalem no se consideraba una ciudad realmente relevante para las nuevas empresas, y como resultado de esto, los empresarios huían de allí. Hoy es uno de los 50 principales ecosistemas tecnológicos en todo el mundo, y uno de los cinco principales centros tecnológicos emergentes. En este sentido, promoviendo el ecosistema emprendedor de Jerusalem, trabaja Rachel Wagner, una de las speakers, fundadora de Fem JLM, la primera comunidad de Jerusalem para la comunidad de mujeres en tecnología y emprendedoras.

Hace cuatro años trabaja en Made in JLM, una organización comunitaria sin fines de lucro que conecta, promueve y hace crecer la comunidad tecnológica y startups de Jerusalem. “Millennials y centennials vienen con un mindset realmente diferente, y es importante conservar a la gente joven aquí, que se quede en la ciudad, hasta le dan determinadas características a la ciudad, la hacen ver cool, por ejemplo. Es importante atraer a los jóvenes que terminaron sus carreras universitarias aquí, para que se queden en Jerusalem, hay mucho trabajo aquí”, señala Wagner, de 30 años, a Infobae.

Por su parte, desde Moovit, disertará Diego Goldensten. “Antes de viajar a Israel trabajaba en el mundo de la consultoría. Eso me dio la habilidad de entender las diferentes áreas de compañías de distintos tamaños e industrias. Me fui a Israel justamente porque quería un cambio. En Israel las empresas desde la concepción están pensadas para ser globales. Quería entender el proceso de arrancar una compañía y que termine impactando al mundo entero. Afortunadamente me tocó ser uno de los primeros empleados de Moovit, una compañía que hoy tiene más de 800 millones de usuarios y tiene presencia en miles de ciudades en todo el mundo”, expresa a Infobae.

Durante la cumbre de innovación explicará cómo la compañía logró tener tanto éxito. “Eso sin dudas tiene vínculo con lo que está pasando en Israel, la cultura de emprendorismo, y su ecosistema. Vamos a tocar el presente de la compañía, que fue adquirida hace pocos meses por Intel y vamos a discutir sobre el futuro de la movilidad”, señala.

Si bien manifiesta que los jóvenes profesionales son fundamentales en todas la compañías, porque entienden la tecnología de otra manera, en Israel los emprendedores suelen ser bastante más maduros en edad que en el resto del mundo. “Un joven israelí tiene que hacer el ejército, luego viaja por el mundo, hace su carrera universitaria, trabaja un poco y recién después piensa en crear su compañía”, explica.

Por su parte, Diego Cohen Arab, desde Argentina, forma parte de un emprendimiento denominado WeissBeerger, una empresa de big data basada en análisis avanzado. “Desde América Latina, tenemos todos los conocimientos y habilidades para crear empresas de alto impacto a nivel global, lo que tendríamos que trabajar es en la actitud de trabajar global para generar impacto a gran escala. Lo más importante es armar redes, redes de conversación y networking para acortar tiempos, y no solamente en la Argentina y Latinoamérica, sino afuera, a nivel global, para solucionar problemas de otro tamaño. Centennials y Millennials aportamos una gran adaptación al cambio y pensar fuera de la caja”, señala.

