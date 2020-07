Google Cloud presentó máquinas virtuales que encriptan los datos mientras se procesan

Google presentó sus máquinas virtuales confidenciales en el evento virtual Google Cloud Next.

Google Cloud, la unidad de Google de servicios en la nube a empresas, hizo dos grandes anuncios: por un lado presentó sus nuevas máquinas virtuales confidenciales, capaces de encriptar los datos mientras están en uso, y por otro dio a conocer BigQuery Omni, una herramienta que permite analizar datos en plataformas en la nube de proveedores distintos.

Estas novedades se dieron a conocer en el marco del evento Next On Air ’20, la versión digital de Google Cloud Next, uno de los más grandes del año que organiza el gigante informático en San Francisco, pero que esta vez se hizo exclusivamente en formato virtual.

Máquinas virtuales confidenciales

La Computación Confidencial o Confidential Computing es una tecnología que encripta los datos en uso mientras son procesados. Estos entornos mantienen los datos cifrados tanto en la memoria como en otros lugares fuera de la CPU.

Las máquinas virtuales confidenciales, Confidential VMs son el primer producto de Confidential Computing de Google Cloud. Estas máquinas constituyen una nueva plataforma de computación confidencial para uso de las empresas en el manejo de sus datos. Este sistema, basado en la arquitectura presente en los procesadores AMD Epyc de segunda generación, ofrece un mayor nivel de seguridad y aislamiento a la vez que proporciona mayores opciones de innovación y rendimiento, con un sistema que permite utilizar datos de forma segura incluso mientras se están procesando, como han explicado desde la compañía.

Google Cloud ya emplea una variedad de técnicas de aislamiento o sandboxing (sistema de aislamiento de procesos usado como medida de seguridad) como parte de su infraestructura en la nube. Las Confidential VMs, ahora en versión beta, lleva este concepto al siguiente nivel ya que ofrece una memoria cifrada para que los clientes puedan aislar aún más las cargas de trabajo en la nube.

“Clientes de todas las industrias están navegando entre las complejidades del cumplimiento de regulaciones y privacidad en la nube, especialmente en industrias como las empresas de servicios financieros, las empresas de atención médica y las agencias gubernamentales”, dijo Sunil Potti, gerente general y vicepresidente de Seguridad en Google Cloud. Y añdió: “Estas compañías quieren adoptar las últimas tecnologías en la nube, pero los requisitos estrictos de privacidad de datos o compliance a menudo son barreras. Confidential VMs nos ayudará a servir mejor a los clientes en estas industrias, para que puedan aprovechar de manera segura la innovación de la nube y al mismo tiempo simplificar las operaciones de seguridad”.

BigQuery Omni, una solución para el análisis de datos de diferentes plataformas en la nube

BigQuery Omni es una solución de análisis multinube que permite a los clientes conectarse directamente a sus datos a través de Google Cloud, AWS y Azure para su análisis sin tener que mover o copiar conjuntos de datos. A través de una sola interfaz, los clientes podrán analizar datos en la región donde se almacenan, proporcionando una experiencia analítica unificada.

El 80 por ciento de las empresas utilizan más de un proveedor de servicios en la nube, según Gartner. De ahí la importancia de contar con una solución multinube como Omni que permite analizar los datos que está alojados en otros servicios. Esta solución, basada en la plataforma de aplicaciones Anthos de Google, permite una experiencia consistente y con una mayor flexibilidad, sin importar el proveedor elegido por la empresa.

“Para los clientes, mover datos a través de diferentes nubes es engorroso y costoso. Para abordar esto, continuamos invirtiendo en multi-nube en un esfuerzo por democratizar el acceso a las mejores tecnologías para nuestros clientes, sin importar qué proveedor de nube están usando hoy”, dijo Debanjan Saha, gerente general y vicepresidente de Ingeniería de Google Cloud.

Y añadió: “BigQuery Omni ofrece a las empresas la capacidad de apertura y portabilidad que necesitan para romper los silos y crear insights de negocios accionables, todo sin tener que pagar costosas tarifas de salida para mover datos de otros proveedores a Google Cloud”.

BigQuery Omni ya está disponible en Private Alpha para AWS S3, y llegará a Azure próximamente. BigQuery Omni es compatible con Avro, CSV, JSON, ORC y Parquet. Quienes estén interesados en probar BigQuery Omni, pueden completar este formulario.

De acuerdo con el portal especializado en estadísticas del mercado digital Statista, Amazon (AWS) sigue siendo el gran dominador de los servicios en nube con una cuota mundial del 33 %, seguido por Azure con el 18 % y Google Cloud con el 8 %.

En total, la industria, que también cuenta con otros proveedores como IBM, Alibaba, Salesforce y Oracle, ingresó 96.000 millones de dólares en 2019, y el uso de la nube, que ya venía creciendo a buen ritmo en los últimos años, se ha acelerado aún más como consecuencia de la pandemia de COVID-19 y el auge del trabajo remoto en todo el mundo.

En el caso concreto de Google, la facturación derivada de Cloud creció en los tres primeros meses de 2020 un 52 % con respecto al mismo período del año pasado y alcanzó los 2.777 millones de dólares, una cifra que se espera que sea todavía superior cuando la empresa presente sus cuentas relativas a abril, mayo y junio más adelante este mes.

