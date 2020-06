Google sigue su expansión en Latinoamérica y anuncia una "región de Cloud" en Chile

Fotografía cedida por Google este miércoles, que muestra al presidente de Google Cloud para la región, Eduardo López, mientras posa. EFE/Samuel K. Google

Bogotá, 10 jun (EFE).- La apuesta de Google por fortalecer su infraestructura tecnológica en América Latina tiene ahora un nuevo capítulo con la apertura de una "región para la nube" en Chile, que impactará a empresas de todos los tamaños en el Cono Sur, anunció a Efe el presidente de Google Cloud para la región, Eduardo López.

En una entrevista desde Sao Paulo, donde hasta la fecha estaba la única estructura de Google de este tipo en Latinoamérica, el ejecutivo reveló que la compañía se ha decidido por ese país suramericano para fortalecer su nube -o servicios de computación a través de la red- teniendo en cuenta la importancia de ese mercado.

"Este concepto de la región es conseguir tener un delivery (un suministro de servicios) local para todo lo que son nuestras herramientas de Cloud a nivel de procesamiento, almacenamiento, todo, geográficamente en Chile, como parte de nuestro Cloud Público", aseguró el argentino.

Según la organización, el objetivo es que las empresas en Chile y otros países cercanos que usen servicios en la nube de Google cuenten -una vez terminado su emplazamiento- con servidores dedicados que garanticen, sobre todo, tiempos menores de respuesta y mayor velocidad para vencer demoras conocidas técnicamente como latencia.

Hasta el momento, la información debía viajar por toda la red de la compañía alrededor del mundo, con el punto más cercano en Brasil, lo que podía acarrear retrasos que, aunque mínimos, afectaban operaciones delicadas de algunas industrias.

"Es decir, Chile va a ser (...) una región con las capacidades para poder darle servicios a los clientes del país y de otros cercanos también", dijo el ejecutivo al citar a Argentina, Uruguay y Perú como otros grandes beneficiados de esta inversión.

Esta nueva "región de Cloud", como la tecnológica la denomina, se unirá a otras 22 que Google tiene alrededor del mundo y que dan servicio a más de 200 países y territorios.

Según la web de ese departamento de la compañía, Google también estudia ampliar su red de Google Cloud a lugares como Delhi (India), Doha (Qatar), Las Vegas (EE. UU.), Melbourne (Australia), Toronto (Canadá), Varsovia (Polonia) y Yakarta (Indonesia).

¿QUÉ IMPLICA UNA "CLOUD REGION" EN CHILE?

"Nosotros estamos buscando fuertemente ayudar a las empresas en la transformación digital", aseguró el ejecutivo al ser preguntado por el motivo de abrir otra región de nube en Latinoamérica.

"El gran beneficio es que los clientes de esta zona que tengan restricciones regulatorias con respeto a las informaciones ya no las van a tener más con esta plataforma, pues todos los datos van a estar en el mismo país", comentó López al hablar, sobre todo, de industrias como el "retail" o los servicios financieros.

"Segundo, es que muchas veces los sistemas críticos tiene problemas de tiempo de respuesta. A veces los clientes quieren irse a Cloud, pero no es tan fácil porque ese tiempo de respuesta no está alineado con sus necesidades de negocio", añadió.

En este caso, tenerlo geográficamente en Chile permite que empresas de todos los tamaños, remarcó López, "tengan el máximo nivel de performance".

Según la compañía, una vez empiece el funcionamiento de esta región, del que Google no ha revelado una fecha exacta, los clientes de la tecnología accederán a mejores experiencias en servicios como Compute Engine (infraestructura de computación) o Google Kubernetes (plataforma para aplicaciones avanzadas).

También accederán con mayor facilidad a Cloud Storage (almacenamiento global en la nube) y BigQuery (el almacén de procesamiento de datos a altas velocidades de Google).

¿POR QUÉ CHILE?

"Es realmente una apuesta por América Latina", remarcó el ejecutivo sobre los esfuerzos de crecimiento de la compañía en la región, específicamente en Chile donde se han centrado varios proyectos de expansión.

En 2018, Google anunció una inversión de 140 millones de dólares para "triplicar" la capacidad de su único Centro de Datos en Latinoamérica erigido en ese país suramericano, que, además, en este caso servirá de alojamiento para la nueva región de nube.

El complejo fortificado de 11,2 hectáreas en la comuna de Quilicura, en el norte de Santiago, forma parte de una infraestructura global de quince "data centers" que albergan la "Nube Pública" de la compañía, el entramado por donde transita toda la información de productos como Gmail, YouTube o Google Maps.

El interés de Google por ese país también quedó demostrado el año pasado, cuando el cable submarino bautizado "Curie" llegó a la playa Las Torpederas de Valparaíso (oeste) uniendo a Chile con California (EE.UU.) en una autopista de datos de 10.000 kilómetros.

"Ya nosotros tenemos una estructura dentro de Chile, visualizándolo como un país importante, como polo de comunicación y de conectividad con Latinoamérica. Nosotros en Google Cloud vemos el mercado chileno con muchas ganas de las empresas, la verdad", completó López.

El ejecutivo, que se declaró "muy contento" con este anuncio, concluyó asegurando que la inversión en infraestructura en América Latina seguirá, pues este punto es clave para Google, que en los últimos tres años ha invertido 47.000 millones de dólares en ese concepto en todo el planeta.

Alejandro Rincón Moreno