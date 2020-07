Google cerró el proyecto “Región Aislada” y no ofrecerá servicios en la nube en China

FOTO DE ARCHIVO: Un logo de Google se ve en un edificio de oficinas en Zurich, Suiza, el 1 de julio de 2020. REUTERS/Arnd Wiegmann

El proyecto Región Aislada estaba concebido para prestar servicios en la nube en países con la intención de controlar el flujo de datos dentro de sus fronteras, según informó Bloomberg. El objetivo era separar este producto de los sistemas centrales de computación en la nube y la infraestructura de red de Google, para permitir que los gobiernos o las compañías de terceros supervisen los datos que se transmiten sin temor a que exponga la privacidad de otros clientes comerciales de Google y usuarios individuales en otros países en riesgo.

Cabe recordar que China controla y ejerce censura sobre los servicios online disponibles para los ciudadanos a través de lo que se conoce como el Gran Cortafuegos de China. Dentro el país, por ejemplo, no se puede acceder a servicios como Google, Facebook o Twitter.

Pero la compañía del buscador anunció que cerró Isolated Region (Región Aislada, en inglés) y agregó que no estaba analizando la posibilidad de ofrecer su plataforma de nube en China, según publicó Reuters. Por su parte, Bloomberg había informado previamente, tras consultar a dos empleados de la empresa, que Google había archivado el proyecto en China y otros países en mayo, debido a las crecientes tensiones geopolíticas y la pandemia. Sin embargo, el gigante informático sostiene que esas no fueron las razones.

En qué consistía

De todos modos, el proyecto no se trataba únicamente de servir a países que censuran las plataformas de internet o ejercen un control autoritario sobre el flujo de información en la web. Bloomberg señala que Región Aislada también fue diseñada para servir a los países de la Unión Europea con fuertes leyes de privacidad, lo que le permite a Google operar un producto en la nube dentro de uno de esos países al supervisar el flujo y el almacenamiento de datos a una autoridad gubernamental.

Al entregar el control de los datos de los usuarios a empresas de terceros en países extranjeros, el proyecto buscaba generar mayor protección en torno las preocupaciones de privacidad de los usuarios de otros países fuera de Estados Unidos. Preocupaciones que se intensificaron en marzo de 2018, tras de la aprobación de la ley CLOUD, una ley federal que otorgó a las agencias policiales de Estados Unidos más poder para solicitar datos personales almacenados por compañías tecnológicas estadounidenses, incluso si el esos datos se almacenan en servidores ubicados fuera de los Estados Unidos, siempre según Bloomberg.

Los rumores sobre servicios en la nube en China

En 2018 surgieron los primeros rumores sobre un proyecto de Google para prestar servicios en la nube en China y otros países donde hay gobiernos que ejercen una fuerte y abierta cibervigilancia sobre la red. Pero tras unos meses, en enero de 2019, Google decidió poner pausar a la versión del producto diseñada para el mercado chino según Bloomberg por las preocupaciones en torno a la privacidad y las crecientes tensiones entre Estados Unidos y China.

La compañía modificó el proyecto para enfocarse en otros países de África, Europa y Medio Oriente. Pero en mayo de este año, el proyecto fue cancelado totalmente. Si bien el sitio de noticias remarca que, según fuentes cercanas al proyecto esto se debió a motivos políticos, desde la compañía niegan que esa haya sido la razón.

Una vocera de Google dijo que el proyecto Región Aislada se cerró porque existen otros enfoques en los que están trabajando que ofrecen mejores resultados. En ese sentido aclaró lo siguiente: “Tenemos un enfoque integral para abordar estos requisitos que cubre el gobierno de los datos, las prácticas operativas y la capacidad de supervivencia del software”. Y subrayó que Región Aislada fue solo uno de los caminos que exploraron para abordar esos requisitos.

“Lo que aprendimos de las conversaciones con los clientes y los aportes de las partes interesadas del gobierno en Europa y en otros lugares es que otros enfoques que perseguíamos activamente ofrecían mejores resultados”, dijo la vocera, quien también aclaró que Google no ofrece ni ha ofrecido servicios de plataforma en la nube dentro de China.

“Google no ofrece ni ha ofrecido servicios de plataforma en la nube dentro de China, y Google Cloud no está evaluando opciones para ofrecer la plataforma Google Cloud en China”, remarcaron desde la compañía en otro comunicado enviado a The Verge.

