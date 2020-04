El Viaje del Universo o Journey of the Universe entrelaza los descubrimientos de las ciencias evolutivas junto con la historia, la filosofía, el arte y la religión. El curso se basa en la película ganadora del premio Emmy, Journey of the Universe, y en el libro de Yale University Press que lleva ese mismo nombre. En el curso se analiza una variedad de interacciones dinámicas en el desarrollo de galaxias, la Tierra, la vida y las comunidades humanas. Una investigación de los procesos evolutivos y las implicancias para los humanos ahora y en el futuro.