La enfermedad de Crohn se caracteriza por ser de tipo intestinal, inflamatoria y crónica y de la que se presume hasta el momento que no hay cura. Ésta puede ocasionar complicaciones mortales y presentarse con intenso dolor abdominal, anemia, fatiga diarrea, pérdida de peso, aunque no en todos los casos, pues existen quienes no presentan ninguno de los síntomas descritos a los largo de su vida.