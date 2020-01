Cuando uno se conecta a un red wifi pública puede ser víctima de un ataque Man in the middle u hombre en el medio. Así se denomina al hecho de interceptar el tráfico en la web. Si esto ocurre, entonces en lugar de que el intercambio ocurra entre el punto de acceso y el dispositivo, la información queda en manos del ciberatacante quien, de esta manera obtendrá acceso a mail, contraseñas, datos de tarjetas, etc. Las conexiones wifi también pueden ser utilizadas para insertar malware en el equipo.