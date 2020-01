En CES 2019, Ford, entre tantos anuncios de automotrices, comunicó que comenzaría a implementar el protocolo de comunicaciones V2X (vehicle to everything, es decir, comunicación de vehículo a todo lo que esté conectado a internet) en todos sus autos nuevos desde 2022. Respecto de autos autónomos, también se habla de V2V (vehicle to vehicle, de vehículo a vehículo) y V2I (vehicle to Infrastructure, de vehículo a infraestructura).