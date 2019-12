Y una empleada de DHL de 19 años, Yinaira Valentin expresó algo similar desde una posición diferente: “Ella se sintió cómoda de inmediato con los robots —fabricados por Locus Robotics, de Wilmington— que la ayudan a encontrar artículos en el almacén, porque facilitan su trabajo de empaque. ‘Siento que puedo confiar en ellos’, dijo. ‘Si yo tomo un artículo equivocado, no me doy cuenta hasta que el robot me lo dice’”. No obstante, el 60% de los encuestados de Oracle coincidió en que las compañías deberían proteger a los trabajadores de la automatización en el trabajo, y la consecuente pérdida de empleos.