El trabajo de Bravo a veces se comparó con los llamados pintores fotorrealistas, pero no trabajó a partir de fotografías. “Siempre me he basado en el tema real”, dijo, mencionando las pinturas abstractas de campo de color de Mark Rothko como una influencia, según se remarca en la página de los doodles de Google. “El ojo ve mucho más que la cámara: medios tonos, sombras, pequeños cambios en el color o la luz”.