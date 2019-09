"En Facebook, las personas tienen amigos, amigos de amigos. En Dating, nos estamos enfocando en quienes no son amigos. Me suelen preguntar si en Dating encontrarán a su tía o hermano. Y no, tendremos cuidado para que eso no suceda", aseguró Hung, quien anteriormente dirigió el lanzamiento del primer auricular VR independiente de Facebook, Oculus Go.