La promesa era que su autonomía estimada oscilaría entre las 4,5 y 9 horas, dependiendo del programa que usemos, el nivel de brillo o la conectividad. The Legend of Zelda: Breath of the Wild, por ejemplo, se estimó por parte de Nintendo con unas 5,5 horas de autonomía, casi el doble que en el modelo de 2017. De acuerdo con las primeras pruebas realizadas la batería duró 5 horas y 36 minutos con el brillo al máximo; es decir, exactamente lo que esperaba la compañía de Kioto. Antaño no se sumaban más de dos horas y media jugando a este mismo título.