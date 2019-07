"Me gusta escuchar música, pero no quiero molestar al resto. No puedo permanecer sentado todo el día junto a mi equipo estereofónico. La solución es llevar la música donde vaya, pero el equipo es demasiado pesado", habría dicho Ibuka. Y esto, según la versión original, habría sido lo que sirvió como disparador para pedirle a los ingenieros de la empresa que fabricaran un equipo que habría terminado siendo el Walkman.