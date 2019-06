Consultado por Morell respecto a la brecha de seguridad que existe en la actualidad respecto a los ciberataques, Sanger explicó que sólo hace falta pensar "en tu propia vida". "El problema es el siguiente: a medida que la Internet de las cosas crece, la superficie de ataque crece. De nuevo, lo ves en tu propia casa. Hace diez años, probablemente tenías dos cosas conectadas a Internet. Tal vez un ordenador de sobremesa y un portátil. Hoy, tienes a tu Alexa, tu Fitbit, el coche, tu nevera, tu televisor inteligente conectado a internet… y la lista sigue y sigue", dijo el periodista del The New York Times. "El problema no es que no estemos mejorando en la defensa. Es que las oportunidades de ofensa se están expandiendo mucho más rápido", explicó.