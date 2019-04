Si bien la mayoría de usuarios están conscientes de que no deben abrir cualquier fichero adjunto que llegue a través de un correo, especialmente de mensajes de correo basura (spam). Se sabe que éstos podrían descargar algún virus capaz de infectar el ordenador. Sin embargo, cuando se trata de documentos PDF, los usuarios no suelen tomar las mismas precauciones a la hora de abrirlos. El motivo de esto es que, por desconocimiento, no se asocia a este tipo de documentos con virus.