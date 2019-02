¿No podría resultar invasivo este sistema para el usuario? Consultado por Infobae sobre este aspecto, Jorge Larravide, gerente comercial de Red Link dijo lo siguiente: "Entiendo que no debería ser invasivo por dos cosas: primero porque si recibo el push puedo elegir no leer el detalle y segundo, porque la app que integre la escucha del ultrasonido podría ser configurada en el celular como para no recibir notificaciones".