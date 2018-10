"Enviamos una notificación de fondo invisible a la aplicación con recuentos de distintivos (principalmente notificaciones no leídas, DM, etc.). El problema hizo que estas notificaciones se hicieran visibles por un corto período de tiempo. No sabemos exactamente por qué, pero se revirtió rápidamente". Esa fue la explicación que dio el equipo técnico de Twitter y que Dorsey compartió desde su cuenta.