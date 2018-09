-Las observaciones pueden estar dadas por conjuntos de datos estáticos, por ejemplo videos de YouTube, donde por cada video tenemos etiquetas puestas por un humano que dice qué es lo que muestra el vídeo o bien puede estar basadas sobre un método interactivo, por ejemplo cuando nuestros colegas de DeepMind hicieron un sistema para jugar al Go. No había sólo una base de datos de partida de Go, sino que el programa también podía jugar e ir experimentando y derivando sus propios datos para aprender, tal como aprende una persona, que no aprende solo de libros, sino que también aprende de la experiencia.