"En una de nuestras conversaciones le pregunté a Zuckerberg si le resulta injurioso que la gente especule que no tiene emociones. '¿Injurioso?', preguntó, e hizo una pausa de varios segundos. 'No me parece injurioso. Me parece inexacto. Quiero decir, me importan muchas cosas. Hay una diferencia entre dejar que las emociones causen decisiones impulsivas y tener emociones'. Continuó: 'En definitiva, creo que la razón por la que construimos algo tan exitoso es porque resolvimos problema tras problema tras problema, y por lo general eso no se hace con decisiones impulsivas y emocionales".