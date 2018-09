"A ti no te toca nada, ¿entiendes? Nada"

"Estábamos juntos en su auto, manejando en la oscuridad hacia la casa de Woodside. Esa noche él llevaba una chaqueta de cuero con tejido negro en los puños, que iba bien con el color de su pelo y le daba un aire elegante. Iba callado. Me sentí audaz:

—¿Me lo puedo quedar, cuando no lo quieras? —le pregunté (…)

—¿Que si te puedes quedar qué cosa?

—Este auto. Tu Porsche —me pregunté dónde pondría los otros. Me los imaginé como una línea negra y brillante al final de su terreno.

—Claro que no —dijo de una manera tan agria y mordaz que supe que había cometido un error. Comprendí que quizá no era cierto, el mito del rasguño: quizá no compraba uno nuevo como si nada, quizá la idea de que era derrochador era falsa. No era generoso con el dinero, con la comida ni con las palabras; la idea de los Porsches había parecido una excepción gloriosa (…)

Antes de que hiciera un movimiento para bajarme, giró para mirarme de frente.

—A ti no te toca nada —dijo—. ¿Entiendes? Nada. No te quedas con nada.

¿Se refería al auto, a algo más, más grande? No lo supe. Su voz me hirió, aguda, en el pecho".