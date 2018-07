Stinnett explicó en el sitio del diario: "Las primeras nueve partes se publicaron tal como pautamos, pero la décima parte, que consistía en los párrafos 27 a 31 de la declaración, no salió. En cambio, The Vindicator recibió una comunicación de Facebook". La red social le pedía "que revisara los contenidos de su página y eliminara aquello que no cumpliera con la política" de la plataforma.