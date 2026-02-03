Comenzó el juicio por 38 delitos contra el hijo de la princesa heredera de Noruega: se declaró inocente de los cargos de violación

Retrato de Marius Borg Hoiby durante el primer día del juicio en su contra, que se lleva a cabo en la sala 250 del Tribunal de Distrito de Oslo, Noruega, el martes 3 de febrero de 2026. (Ole Berg-Rusten/NTB Scanpix/Pool vía AP)

El hijo de la princesa heredera de Noruega se declaró inocente de los cargos de violación al ser juzgado el martes por múltiples presuntos delitos, abriendo semanas de procedimientos en un caso que ha ensombrecido la imagen de la familia real.

Marius Borg Høiby, de 29 años, es el hijo mayor de la princesa heredera Mette-Marit, fruto de una relación anterior, y el hijastro del heredero al trono, el príncipe heredero Haakon. Høiby no tiene título real ni funciones oficiales.

Høiby permaneció de pie durante 24 minutos mientras el fiscal Sturla Henriksbø leía los 38 cargos en su contra en el tribunal de distrito de Oslo, preguntándole si se declaraba culpable. Respondió “no” a cada uno de los cargos más graves, incluidos los cuatro de violación.

Los cargos también incluyen abuso en una relación cercana contra una expareja, actos de violencia contra otra y transporte de 3,5 kilogramos (7,7 libras) de marihuana. Otros incluyen amenazas de muerte e infracciones de tránsito.

Los abogados defensores Ellen Holager Andenaes (izquierda) y Petar Sekulic, sentados al comienzo del primer día del juicio contra Marius Borg Hoiby, acusado de un total de 38 incidentes, incluyendo cuatro violaciones, agresión, violencia, amenazas, daños, almacenamiento y entrega de marihuana, violación de una orden de alejamiento y violación de la Ley de Tráfico, en Oslo, Noruega, el martes 3 de febrero de 2026. (Ole Berg-Rusten/NTB Scanpix vía AP)

Høiby se declaró culpable de varios delitos de tráfico, de un delito agravado por drogas y de quebrantar una orden de alejamiento, y “en parte” de amenazas y agresión con agravantes. Con gafas, suéter marrón y pantalones beige, habló en voz baja y conversó regularmente con su abogado. Un funcionario del tribunal movió el micrófono para captar mejor sus respuestas.

Los fiscales han dicho que Høiby podría enfrentar hasta 10 años de prisión, si es declarado culpable en el juicio, que está programado para durar hasta el 19 de marzo. Se espera que siete presuntas víctimas testifiquen.

“Existe igualdad ante la ley”, declaró Henriksbø ante el tribunal. “El acusado es hijo de la princesa heredera. Forma parte de la familia real. No obstante, recibirá el mismo trato que cualquier otra persona acusada de los mismos delitos”.

Henriksbø pasó la mañana exponiendo, a veces con gran detalle, el caso contra Høiby. El acusado se sentó entre los abogados defensores Ellen Holager Andenæs y Petar Sekulic al comienzo del juicio y luego se trasladó a una mesa detrás de ellos, donde jugueteó con una cadena mientras el fiscal exponía las acusaciones.

Marius Borg Hoiby de Noruega y la princesa heredera Mette-Marit en Oslo, 16 de junio de 2022. (Lise Aserud/NTB vía AP, Archivo)

Interés internacional

Como reflejo del interés internacional en el juicio, el juez Jon Sverdrup Efjestad se dirigió al tribunal en inglés, advirtiendo que estaba prohibido grabar o tomar fotografías en la sala del tribunal y avisando que algunos testimonios de testigos se escucharían a puertas cerradas.

La investigación comenzó en 2024. La policía acudió por primera vez a un apartamento en el exclusivo barrio de Frogner, en Oslo, a principios de agosto de ese año tras denuncias de un incidente violento. Høiby fue arrestado y posteriormente puesto en libertad, pero el caso se amplió a medida que otras mujeres lo denunciaban.

La acusación que los fiscales presentaron el año pasado se centra en cuatro presuntas violaciones entre 2018 y noviembre de 2024; presunta violencia y amenazas contra una expareja entre el verano de 2022 y el otoño de 2023; y dos presuntos actos de violencia contra una pareja posterior, junto con violaciones de una orden de restricción.

Se amplió en enero, cuando Høiby fue acusado de seis nuevos delitos, incluida la posesión y entrega de grandes cantidades de marihuana y otras violaciones de órdenes de restricción.

El administrador Jon Sverdrup Efjestad se sienta durante el primer día del juicio contra Marius Borg Hoiby, acusado de un total de 38 incidentes, incluyendo cuatro violaciones, agresión, violencia, amenazas, daños, almacenamiento y entrega de marihuana, violación de una orden de alejamiento y violación de la Ley de Tráfico Vial, en Oslo, Noruega, el martes 3 de febrero de 2026. (Ole Berg-Rusten/NTB Scanpix vía AP)

Estuvo en libertad a la espera de juicio hasta el domingo, cuando la policía dijo que fue arrestado por nuevas acusaciones de agresión, amenazas con un cuchillo y violación de una orden de restricción.

El tribunal de Oslo accedió el lunes a su solicitud de mantenerlo detenido hasta cuatro semanas por riesgo de reincidencia. El abogado defensor, Petar Sekulic, explicó que el arresto se produjo tras un supuesto “incidente” ocurrido el domingo con otra persona.

Se negó a dar detalles, pero dijo que Høiby impugna su detención y que su equipo legal estaba considerando presentar una apelación tan pronto como él y la otra persona puedan proporcionar declaraciones a la policía.

Haakon dijo la semana pasada que él y Mette-Marit no planean asistir al juicio y que la casa real no tiene intención de hacer comentarios durante el procedimiento.

Marius Borg Hoiby se dirige a una reunión con su abogado en Oslo el lunes por la tarde, después de haber sido acusado de nuevos delitos en Oslo, Noruega. 19 de enero 2026. NTB/Heiko Junge/vía REUTERS

Problemas reales

El rey Harald, de 88 años, y la familia real son generalmente populares en Noruega, pero el caso Høiby ha sido un problema para la imagen de la familia.

El juicio comenzó en un momento particularmente delicado para la familia real. Mette-Marit se enfrenta a un nuevo escrutinio por sus contactos pasados ​​con Jeffrey Epstein, quien se suicidó en 2019 en una celda de una cárcel de Nueva York mientras enfrentaba cargos de tráfico sexual, tras la publicación el viernes de un nuevo lote de documentos de los archivos de Epstein.

Contenían cientos de menciones a la princesa heredera, quien ya había declarado en 2019 que lamentaba haber tenido contacto con Epstein, según informaron medios noruegos. Los documentos, que incluyen intercambios de correos electrónicos, demostraron que Mette-Marit tomó prestada una propiedad de Epstein en Palm Beach, Florida, durante varios días en 2013. La cadena noruega NRK informó que la estancia se organizó a través de un amigo en común, lo cual fue confirmado posteriormente por la casa real.

Mette-Marit declaró que “debe asumir la responsabilidad por no haber investigado los antecedentes de Epstein más a fondo y por no haber comprendido antes qué clase de persona era”. Añadió: “Demostré falta de criterio y lamento haber tenido contacto alguno con Epstein. Es simplemente vergonzoso”.

(con información de AP)