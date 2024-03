Kate Middleton: la London Clinic abrió una investigación interna tras las acusaciones de espionaje médico a la princesa

Espías en la clínica: la investigación interna que puede dinamitar la reputación del hospital de los famosos. (La princesa Kate, en montaje de Infobae/Getty Images)

Cuando parecía que el culebrón de la salud de la Princesa de Gales no podía enredarse más, va el prestigioso The London Clinic y le pone la frutilla a la torta. Resulta que algún avispado miembro del personal intentó acceder ilegalmente a la historia clínica de Kate durante su reciente estancia en el hospital. Una noticia explosiva, sin duda.

El bombazo lo destapó The Mirror, citando a un “insider” que no se guardó nada: “Este es un fallo de seguridad mayúsculo y un daño terrible para la reputación del hospital, dado su historial inmaculado tratando a la Familia Real”, le dijo al periódico. Las autoridades contactaron de inmediato con Kensington Palace para asegurarles que habría una “investigación a fondo”. No me extraña, con semejante metedura de pata.

Pero lo mejor es la reacción del personal médico, que según la fuente “se ha quedado en shock y desolado con las acusaciones, y muy dolido de que un colega de confianza pudiera ser responsable de semejante violación de la ética y la confidencialidad”. Una respuesta que parece más propia de quien ha sido descubierto en falta que de una víctima inocente.

Y es que The London Clinic no es un hospital cualquiera. Por sus lujosas habitaciones han desfilado primeros ministros, estrellas de Hollywood y royals de medio mundo, atraídos por su discreción y profesionalidad. Hasta el mismísimo Rey Carlos III se trata allí su cáncer “de incógnito”. Vamos, que si esas paredes hablaran, arderían las redes.

¿Kate Middleton, princesa de Gales y víctima de espionaje médico? (Photo by Odd ANDERSEN / AFP)

Pero claro, en la era de Internet, las paredes de la London Clinic son de cristal. Por mucho que Kensington Palace se empeñe en ocultar los detalles del ingreso de Kate, cualquier empleado con acceso a su historial puede filtrar la exclusiva del siglo. Y más con el interés morboso que despiertan los problemas de salud de la familia real más popular.

Porque seamos claros: la salud de Kate Middleton se ha convertido en un culebrón digno de la prensa del corazón. Desde que a mediados de enero anunciaran su “cirugía abdominal planificada” (sin más detalles), el silencio de palacio ha avivado todo tipo de rumores delirantes. Que si está en coma, que si la han suplantado por una doble, que si se está muriendo… El guion se escribe solo.

Y en medio de este circo mediático, va la London Clinic y le regala a las teorías “conspiranoicas” su mejor argucia: el fisgón de los archivos secretos. Un relato de misterio e intriga con todos los ingredientes: el hospital de los famosos, los expedientes confidenciales, el topo traidor, el escándalo en ciernes… Solo falta Agatha Christie para escribir la novela.

Pero bromas aparte, el asunto es de una gravedad mayúscula. Primero, por la flagrante violación del derecho a la intimidad de Kate. Segundo, por el golpe a la reputación de excelencia y hermetismo de la London Clinic. Y tercero, por lo que revela de la insaciable curiosidad pública por los detalles morbosos de la vida (y la salud) de los royals.

Entre sombras y bolsas de la compra: el esquivo avistamiento de Kate Middleton en su reaparición en Windsor (TMZ en X)

A pesar de la reciente aparición de un vídeo que mostró a Kate Middleton y al príncipe William de compras en Windsor, los rumores sobre la salud y el matrimonio de la princesa no cesaron. Según la revista Time, las imágenes captadas por un ciudadano y difundidas por TMZ y The Sun, en las que se ve a la pareja en una tienda agrícola con ropa informal, no han sido suficientes para acallar las especulaciones.

El hermetismo del palacio de Kensington, que no ha querido hacer comentarios sobre las imágenes, no hace sino alimentar las teorías y la preocupación por el estado real de Kate. Ni siquiera este fugaz vídeo, el primero desde diciembre, logra disipar las dudas sobre su larga ausencia pública y su supuesta cirugía abdominal.

Al final, todo se reduce a una cuestión de coherencia. Si quieres preservar tu privacidad, no te cases con el heredero al trono. Si aceptas ser un personaje público, asume las consecuencias. Y si pretendes ser un referente moral, predica con el ejemplo. Porque si hay algo que el pueblo británico no perdona es la hipocresía y el “haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago”.

Mientras el escándalo de la London Clinic ocupa titulares hoy, los funcionarios de palacio andan distraídos organizando la agenda religiosa de Kate. Según The Times, la princesa sopesa acudir a la capilla de San Jorge, en Windsor, para unirse a la familia real en los tradicionales maitines de Pascua. Una jugada maestra para desviar la atención mediática en plena Semana Santa.

Está claro que los Windsor aún no han aprendido la lección. Siguen empeñados en jugar al despiste y al ocultismo con la salud de sus miembros, como si vivieran en el siglo XIX. Pero en plena era digital, su estrategia del avestruz ya no cuela. Cada silencio, cada foto retocada, cada gesto esquivo, no hace más que avivar el fuego de las especulaciones.

Quizás sea hora de que abracen la transparencia como el mejor antídoto contra los rumores. Que expliquen con sencillez y claridad qué le pasa a Kate, en vez de escudarse en comunicados crípticos. Que permitan a la prensa verificar su estado, en lugar de filtrar vídeos y posados forzados.

Porque al final, por muy princesa que sea, Kate Middleton es una mujer de carne y hueso, con sus virtudes y sus defectos. Y ningún disfraz de gimnasio, ningún photoshop cutre, ningún muro de silencio, pueden ocultar esa realidad. Ni siquiera en la mismísima London Clinic. Aunque algunos se empeñen en curiosear en su historial para demostrar lo contrario.