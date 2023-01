La reacción de la reina consorte Camilla tras ser calificada de “peligrosa” por el príncipe Harry

En medio de la controversia por su biografía, el príncipe Harry apuntó contra Camilla

Durante una reciente entrevista en Estados Unidos para promocionar su nuevo libro, “Spare”, el príncipe Harry, apuntó contra su madrastra Camilla, calificándola como “villana” y “peligrosa” .

El duque de Sussex escribió en sus memorias que Camilla lo “sacrificó en su altar personal de relaciones públicas”. Además reveló que tanto él como William le pidieron a Carlos que no se casara con ella y la acusó de planear su boda con el ahora rey para convertirse en reina consorte.

Harry le dijo al periodista de CNN, Anderson Cooper, que “ella era la villana, era una tercera persona en el matrimonio, necesitaba rehabilitar su imagen”.

“Eso la hizo peligrosa debido a las conexiones que estaba forjando dentro de la prensa británica. Y había una disposición abierta en ambos lados para intercambiar información y con una familia construida sobre la jerarquía, y con ella en camino a ser reina consorte, iba a quedar gente o cuerpos en la calle por eso”, afirmó el príncipe.

“A pesar de que Willy y yo le insistimos en que no lo hiciera, papá siguió adelante. Le estrechamos la mano, le deseamos lo mejor. Sin resentimientos”, escribió. “Reconocimos que finalmente iba a estar con la mujer que amaba, la mujer que siempre había amado”.

Harry también habló sobre cómo Camilla transformó su dormitorio en su vestidor personal poco después de que él se mudara de Clarence House: “Traté de que no me importara. Pero la primera vez que lo vi, me importó”, expresó.

Un cercano de Camilla le dijo a la revista Vanity Fair el domingo que la ex duquesa de Cornualles está “asombrada por todo el asunto”.

Mientras tanto, fuentes cercanas al rey Carlos III dijeron a la revista que el monarca, de 74 años, se niega a tolerar cualquier comentario sobre su esposa, de 75 años, y cree que su hijo, de 38 años, cruzó una “línea roja” luego de una advertencia que le hizo a Harry antes de la publicación de su libro y el bombardeo televisivo.

La última avalancha de acusaciones de Harry incluye que su madrastra había plantado historias para verse mejor en la prensa después de casarse con Carlos en 2005.

El rey Carlos III y la reina consorte Camila asisten al servicio de Navidad de la familia real en la iglesia de Sandringham en el este de Inglaterra (Reuters)

La entrevista de CBS se produjo horas después de una entrevista en ell Reino Unido con ITV, en la que Harry le dijo a su amigo Tom Bradby que su familia era “cómplice” del “dolor y sufrimiento” infligido a su esposa Meghan y los comparó con “abusadores”.

Además sugirió que ayudaron a “destrozar” su reputación y la de Meghan, obligándolos a mudarse a California y “no han mostrado voluntad de reconciliarse”.

“Ciertos miembros se han acostado con el diablo para rehabilitar su image”, dijo Harry en una entrevista con ITV.

El duque de Sussex dijo que no ha hablado con Camilla ni con los demás miembros de su familia en “mucho tiempo”.

“Amo a cada miembro de mi familia, a pesar de las diferencias”, dijo el lunes en “Good Morning America”. “Cuando veo a Camilla somos agradables el uno con el otro. … No la veo como una madrastra malvada. Veo a alguien que se casó con esta institución y ha hecho todo lo posible para mejorar su propia reputación y su propia imagen por su propio bien”, sentenció Harry.

El príncipe Harry tildó a la reina consorte Camilla de “villana” y “peligrosa” por haberse casado con su padre

Se rumora que Meghan podría escribir su propio libro revelador sobre su matrimonio con Harry y el trato que recibió de su familia. La pareja tiene un acuerdo multimillonario con Netflix, que el mes pasado lanzó el documental de seis partes “Harry & Meghan”, que recibió muy buenas calificaciones y trata sobre su amarga separación de la familia real en 2020 y su nueva vida en California.

Harry contó en su libro, que sale a la venta este martes”que William agredió físicamente a Harry tras mantener una discusión sobre Meghan; que mató a 25 talibanes como piloto de helicópteros en Afganistán; que perdió la virginidad a los 17 años con una mujer mayor fuera de un pub lleno de gente y que consumió cocaína a los 17 años.

Cooper afirmó que la familia real se negó a comentar sobre la entrevista luego de que la producción del programa rechazara entregar el material antes de su emisión.

Hasta ahora, la familia real ha permanecido en silencio sobre los fuertes comentarios de Harry contra su padre, su madrastra y su hermano mayor.

