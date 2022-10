Meghan Markle dijo que fue llamada “loca e histérica” y reveló cómo la ayudó Harry en su peor momento

Meghan Markle habló sobre cómo el príncipe Harry la ayudó en su "peor momento" en un nuevo episodio de su podcast "Archetypes " (Reuters)

Meghan Markle abordó temas difíciles en el último episodio de su podcast “Archetypes”, que se estrenó este martes. Durante su charla con la activista y estrella de Bollywood Deepika Padukone, la duquesa de Sussex describió cómo su esposo, el príncipe Harry, la ayudó a recurrir a un profesional de la salud mental cuando estaba en su “peor momento”.

La duquesa de Sussex entrevistó a la actriz Constance Wu, a la comediante y escritora Jenny Slate y Padukone en un episodio titulado “La decodificación de la locura”.

Markle preguntó a sus invitadas: “Levanten la mano si alguna vez las han llamado locas o histéricas, o ¿qué tal si están locas, dementes, fuera de sí, completamente irracionales? Ahora, si todos estuviéramos en la misma habitación y pudieran verse, creo que sería bastante fácil ver cuántos de nosotros tenemos las manos en alto? Por cierto, yo también“.

“Me siento bastante cercana con esta palabra, esta etiqueta de ‘loca’. La forma en que se presenta tan casualmente y el daño que causa en la sociedad y las mujeres en todas partes. Desde relaciones hasta familias destrozadas, reputaciones destruidas y carreras arruinadas. El estigma que rodea a la palabra también tiene este efecto silenciador”, dijo Markle emocionada. “Las mujeres que experimentan problemas reales de salud mental se asustan. Se quedan calladas, interiorizan y reprimen durante demasiado tiempo”.

Constance Wu en la premiere "The Terminal List" (Reuters)

Wu recordó su intento de suicidio en 2019 después de enfrentar una reacción violenta por un tuit en el que expresó su frustración porque su programa “Fresh Off the Boat” había sido renovado. La actriz luego desapareció de las redes sociales por tres años.

“En retrospectiva, es surrealista que unos cuantos mensajes me convencieran de terminar con mi propia vida, pero eso fue lo que sucedió. Por suerte, un amigo me encontró y me llevó a urgencias”, dijo la actriz asiática, conocida por la película “‘Crazy Rich Asians”.

“Mi programa se renovó y tuve un momento bastante descuidado en el que estaba sola y frustrada y sintiéndome emocional después de haber reprimido muchos sentimientos durante seis años en ese programa porque aunque me encantaba pero durante el primer año fui acosada sexualmente por parte de uno de los productores e intimidación”, reveló Wu en diálogo con Meghan. “Y creo que parte de la razón, mi arrebato en Twitter, sobre la renovación del programa se debe a que fue la acumulación de varios años de represión”.

Después de su comentario en Twitter, Wu reveló: “Me hizo sentir que ya no merecía estar viva y entonces, ya sabes, traté de terminar con mi propia vida y, afortunadamente, tenía un amigo que pudo para llevarme a la sala de emergencias. Eso me impulsó a salir de las redes sociales y centrarme en mi salud mental”.

Constance, que es madre de una niña de 2 años, lloró mientras discutían el tema. “Si no estuvieras llorando, estaría preocupada”, le dijo la duquesa “¿Cierto? Porque mucho de eso es todo que estuviste acumulando, emociones internalizadas”.

Meghan contó en su entrevista con Oprah Winfrey que tuvo pensamientos suicidas durante su primer embarazo y que la familia de su marido no la ayudó. Ahora dio detalles de cómo Harry le consiguió un profesional para que aliviara su profunda angustia.

“En mi peor momento, finalmente me conectaron con alguien que mi esposo había encontrado para que yo llamara. Y llamé a esta mujer”, dijo Meghan. “Ella ni siquiera sabía que la estaba llamando.

Pudo escuchar el estado desesperado en el que estaba“.

Deepika Padukone en Cannes (Reuters)

Deepika habló sobre sus problemas de salud mental, que comenzaron en 2014.

“Me desperté una mañana y todo iba bien. Mis películas fueron un éxito. Personalmente, relaciones hermosas, familia que me apoyaba. Como si hubiera surgido de la nada. Me desperté y mi vida simplemente se sentía sin sentido “, dijo Deepika. “No quería vivir más. Simplemente te sientes desesperanzado. Sientes que no tiene sentido vivir”.

Deepika compartió su historia en vivo por televisión en India, y recibió elogios por su honestidad y valentía.

“Quiero decir, hay dos partes en esto”, dijo. “Uno es: creo que donde la gente lucha más, especialmente en India, donde hay tanto estigma asociado a la enfermedad mental. Uno es crear conciencia. La mayoría de nosotros ni siquiera sabemos que estamos luchando contra una enfermedad mental. Y segundo, si lo estamos, para eliminar el estigma, para que las personas sepan que está bien buscar ayuda. Nuestra mente es en gran medida un parte de nuestro cuerpo pero de alguna manera, cuando se trata de enfermedades mentales, comenzamos a tratar nuestras mentes como si estuvieran fuera de nuestros cuerpos”.

Meghan respondió: “Tienes razón. Sabes, mi esposo trabaja mucho, con la comunidad militar. Si sufres de estrés postraumático, es lo que no puedes ver. Y si no puedes verlo, simplemente lo ignoras o lo ocultas debajo de la alfombra”.

La duquesa volvió a Spotify luego de la muerte de la reina Isabel el 1 de septiembre. Se lanzaron tres episodios de “Archetypes “antes de la muerte de la monarca, con invitadas como Serena Williams, Mariah Carey y Mindy Kaling para desacreditar los estereotipos sobre las mujeres.

Seguir leyendo: