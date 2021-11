Critican al príncipe Harry por no romper el contrato con Netflix pese al retrato “irrespetuoso” de Lady Di en “The Crown”

Diana con el príncipe William y el príncipe Harry durante unas vacaciones en Lech, Austria, el 30 de marzo de 1993 (Getty Images)

En el Reino Unido le piden al príncipe Harry que rompa su lucrativo acuerdo con Netflix de USD 150 millones y muestre su descontento por la controvertida interpretación de la princesa Diana en “The Crown”. La petición se produce días después de que se conociera que una amiga de la fallecida Lady Di se fue de la serie por su guión “irrespetuoso”.

“Harry ha permanecido absolutamente en silencio sobre Netflix. Debería romper el acuerdo y defender a su madre. ¿Qué es más importante? ¿El dinero o defender a su mamá? Es asombroso que no pueda encontrar su voz en esto”, dijo la escritora británica Angela Levin, autora de “Harry: A Biography of a Prince”, que criticó la actitud indiferente del duque sobre el retrato de su madre por parte de Netflix en su aclamado drama.

Jemima Khan, de 47 años, la confidente más cercana de Diana, abandonó su papel de asesora en el programa y exigió que su nombre fuera eliminado de los créditos. Dijo que la historia de su amiga no se estaba “contando con el respeto o la compasión que esperaba”.

Diana, princesa de Gales, en St Tropez en el verano de 1997, poco antes de que Lady Di y su novio Dodi murieran en un accidente automovilístico en París el 31 de agosto de 1997 (Foto de Michel Dufour / WireImage)

La quinta temporada de “The Crown”, que llegaría en noviembre del próximo año, se centrará en los últimos años de Diana antes de su muerte en un accidente de tránsito en París en 1997. Su divorcio del príncipe Carlos, sus romances con el cirujano cardíaco Hasnat Khan y el empresario Dodi Fayed, y la entrevista en la BBC con Martin Bashir también se podrán ver en los nuevos capítulos de la exitosa ficción creada por Peter Morgan.

En septiembre, se dieron a conocer una imágenes del rodaje en el sur de España. En ellas estaba el director Philip Martin en el set de la nueva entrega de “The Crown”, que se cree cubrirá a la familia real desde la década de 1990 hasta 2003. No hubo visitas oficiales a España por parte de la realeza en esos años por lo que se estima que se recrearon momentos de cuando Diana y Dodi Fayed visitaron St. Tropez juntos en 1997.

Khan fue contratada para asesorar a Morgan, de 58 años, con quien mantuvo un breve romance, informó The Sunday Times. La relación sentimental no habría durado mucho debido a que el guionista, al parecer, se reconcilió con la actriz Gillian Anderson, de 53 años, quien ganó un Emmy por su interpretación de Margaret Thatcher en “The Crown”.

La amiga de Lady Di trabajó con Morgan desde septiembre pasado hasta febrero. Dijo que aceptó ayudar a escribir la quinta temporada cuando el escritor se le acercó en 2019 porque quería que su historia fuera “retratada con precisión”.

Diana junto a Jemima Khan durante una visita al Hospital Shaukat Khanum el 22 de febrero de 1996 en Lahore, Pakistán (Foto de Anwar Hussein / Getty Images)

“Fue muy importante para mí que los últimos años de la vida de mi amiga se retrataran con precisión y compasión, como no siempre ha sucedido en el pasado”, dijo Khan a The Sunday Times. Pero una vez que se dio cuenta de que las historias se estaban escribiendo de una manera con la que no estaba de acuerdo, ella decidió retirar su apoyo.

“En 2019, Peter Morgan me pidió que coescribiera la quinta temporada de ‘The Crown’, particularmente aquellos episodios que se referían a los últimos años de la princesa Diana antes de morir. Después de pensarlo mucho, sin haber hablado nunca públicamente de nada de esto antes, decidí contribuir. Trabajamos juntos en el esquema y los guiones desde septiembre de 2020 hasta febrero de 2021″, contó al citado medio.

“Cuando no se cumplió nuestro acuerdo de co-escritura, y cuando me di cuenta de que las historias en particular no necesariamente se contarían con el respeto o la compasión que esperaba, solicité que todas mis contribuciones se eliminaran de la serie y rechacé un crédito”, añadió.

Un portavoz de The Crown dijo: “Jemima Khan ha sido una amiga, fan y una partidaria pública de ‘The Crown’ desde la primera temporada. Ella ha sido parte de una amplia red de fuentes bien informadas y variadas que han proporcionado una amplia información de antecedentes a nuestros escritores y equipo de investigación, proporcionando contexto para ‘The Crown’. Nunca ha sido contratada como escritora”.

Elizabeth Debicki en la quinta temporada de "The Crown"

Khan fue editora asociada de la revista política The New Statesman y fue editora general de la revista estadounidense Vanity Fair y ahora dirige una productora cinematográfica.

Tiene dos hijos, Suleiman, de 24 y Kasim de 21, de su matrimonio con el ex jugador de críquet Imran Khan, ahora primer ministro de Pakistán y primo lejano de Hasnat Khan, ex pareja de Lady Di. Diana los visitó en Pakistán dos veces, en 1996 y 1997.

La pareja se casó en 1995 pero se divorció nueve años después. Desde entonces, la hija del fallecido magnate James Goldsmith y la socialité Lady Annabel Goldsmith ha salido con varios hombres de alto perfil, incluidos Hugh Grant, Russell Brand y Shane Warne.

Elizabeth Debicki será Lady Di en la quinta temporada de "The Crown"

Los amigos de Diana han expresado con frecuencia su preocupación sobre cómo será retratada en los nuevos episodios, en la que es interpretada por la actriz australiana Elizabeth Debicki, de 31 años.

Ingrid Seward, editora de Majesty Magazine, dijo: “No creo que Harry lo entienda. Supongo que cuando hizo el trato con Netflix no lo pensó detenidamente, pero Meghan sí, no es idiota”.

“(Harry) habló sobre ‘The Crown’ durante su entrevista con James Corden, por lo que no está totalmente ajeno”, dijo Seward en declaraciones a The Sun.

Netflix también ha sido criticado por “Diana: The Musical”, un programa que fue calificado como “degradante”.

El príncipe Harry y su esposa firmaron un acuerdo de varios con el servicio de streaming el año pasado, poco después de dejar atrás sus obligaciones como miembros de la familia real, para producir películas, documentales y programas infantiles.

La pareja real, a través de su productora, Archewell Productions, ya anunció los dos primeros programas que están en marcha: una serie documental sobre los Invictus Games y una serie animada llamada “Pear”, cuya historia girará en torno a las aventuras de una niña.

Desde su llegada a California, la pareja real se asoció con Oprah Winfrey para una serie documental de Apple TV+ centrada en la salud mental, anunciaron el lanzamiento de su organización sin fines de lucro, Archewell Foundation, y Meghan incluso escribió un libro para niños, “The Bench”. También cerraron un contrato millonario con Spotify.

