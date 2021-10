95 años no son nada: la Reina Isabel II rechazó un destacado premio

La reina Isabel II le dijo no a un premio importante de Londres

De forma amable, la reina Isabel II, que cumplió 95 años el pasado 21 de abril y goza de una excelente salud, ha rechazado amablemente un honor de los premios The Oldie of the Year Awards, un galardón que celebrar los logros de aquellos que han hecho una contribución especial a la vida pública.

Gyles Brandreth, presidente de los premios, escribió una carta al secretario privado de la monarca, Sir Edward Young, para preguntarle si estaría dispuesta a aceptar el premio Oldie of the Year. La abuela de los príncipes Harry y William le dijo que no al premio. En el escrito enviado a la organización manifestó que no creía que cumpliera con los criterios relevantes para aceptarlo . Además argumentó en las siguientes líneas que ‘eres tan mayor como te sientes’, antes de agregar que espera que encuentren un ‘destinatario más digno’.

Su secretario privado adjunto Tom Laing-Baker escribió: ‘Su Majestad cree que usted es tan mayor como se siente, por lo que la Reina no cree que cumpla con los criterios relevantes para poder acepta y espera que encuentres un destinatario más digno“.

La carta enviada por la reina rechazando la nominación

La decisión por parte de la monarca sorprendió a la organización y debieron buscar un remplazante a la altura. Los ganadores de los Oldie Awards 2021 de este año incluyen a Delia Smith, Bob Harris, Barry Humphries, Margaret Seaman, Roger McGough, Dr. Saroj Datta, Dr. Mridul Kumar Datta y Sir Geoff Hurst.

La Duquesa de Cornwall, presenta a Saroj Datta durante la premiación en Londres

En esta oportunidad, la edición de los premios tuvo lugar en el Hotel Savoy de Londres. Al evento del martes asistió la nuera de Su Majestad, Camilla Parker Bowles. Con una elegante exhibición, la duquesa de Cornualles usó un vestido azul marino con cuello blanco y detalle de puños y ribetes negros, y combinó su conjunto con medias y zapatos negros.

La esposa del príncipe Carlos se inclinó por un beauty look natural en tonos nude acompañado del cabello suelto, su peinado habitual. Completó su atuendo con pendientes de perlas colgantes.

Durante casi 30 años, The Oldie Magazine ha celebrado la ceremonia de los premios The Oldie of the Year destacando a todo tipo de personalidades desde ganadores del Oscar hasta premios Nobel, desde enfermeras de atención comunitaria hasta atletas veterano.

El premio del año pasado fue para la cantante de Downtown, Petula Clark, quien ha tenido una exitosa carrera de ocho décadas en el mundo del espectáculo durante el Blitz. En los años anteriores se reconocieron también a figuras como Sir John Major hasta Dame Olivia de Havilland y David Hockney.

Camilla Parker Bowles, Margaret Seaman, Roger McGough, Dr Saroj Datta y Dr Mridul Kumar Datta

Durante estas casi siete décadas en el poder, la monarca británica, que no estaba destinada a ser reina, tuvo una increíble vida con momentos históricos trascendentales. El próximo junio de 2022 se sucederán un sinfín de actos con motivo de la celebración del Jubileo de Platino .

